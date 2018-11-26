Yaşlı adam umumi tuvalette ölü bulundu
Aydın’ın Karacasu ilçesine haftalık hal pazarına gelen 72 yaşındaki 4 çocuk babası yaşlı adam, umumi tuvalette ölü bulundu.26 Kasım 2018 Pazartesi 22:27
Karacasu’ya Nazilli Güzelköy’den pazarcı bir yakınına yardım için gelen 72 yaşındaki 4 çocuk babası C. C. isimli yaşlı adam umumi tuvalette ölü bulundu.
Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İncelme ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunurken yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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