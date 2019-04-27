Yaşlı adam ölümden döndü Çorum’da yürüdüğü sırada ayağının burkulması sonucu yola düşen yaşlı adam ölümden döndü.

Çorum’da yürüdüğü sırada ayağının burkulması sonucu yola düşen yaşlı adam ölümden döndü.

Olay, Osmancık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 87 yaşındaki Ali Yıldırım yolda yürüdüğü sırada bir anda ayağı kaydı. Yere düşen talihsiz adam o anda yoldan geçen bir otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yaralanan Yıldırım, olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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