Yaşlı adam naylon barakada hayat mücadelesi veriyor

Sinop’un Gerze ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Sazak köyünde yaşayan 69 yaşındaki Necati Çalışkan, hayata tutunmaya çalışıyor.

Kendi yaptığı naylon evde yaşayan Necati Çalışkan, “Tek başıma naylondan ev yaptım. Zor da olsa geçinmek zorundayım. Burada idare etmeye çalışıyorum. Tek başıma yaşıyorum. Şu an yardımcı olan kimse yok. Buralar çamur, arada düşebiliyorum. Gerze merkeze bazen yürüyerek gidiyorum. Tek başıma zaman geçirmeye çalışıyorum. Yakacaklarımı dağdan topluyorum“ dedi.

'Rüzgar olduğu zaman kaldırıp atıyor'

Necati Çalışkan’ın akrabası Nuri Kurada ise “Sıkıntılar meydanda. Naylondan ev yapmış. Rüzgar olduğu zaman kaldırıp atıyor. 25 santim kar yağsa üstüne göçecek. Durumu kötü. Korkuyorum ölecek" diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri de Necati Çalışkan’ın yaşlılık maaşıyla geçindiğini, huzurevinde kalmayı kabul etmediğini, köyüne ev yapılmasını istediğini bildirdi.