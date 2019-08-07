Yaşlı adam, konteyner eve kavuştu Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde barınma sorunu yaşayan yaşlı adama, Kızılay ve kaymakamlık yardım eli uzattı.

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde barınma sorunu yaşayan yaşlı adama, Kızılay ve kaymakamlık yardım eli uzattı. Yaşlı adam, temin edilen konteyner sayesinde yeni yaşam alanına kavuştu.

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Göcenek Köyü’nde barınma sorunu yaşayan 85 yaşındaki Mustafa Kurucan için Kızılay ve kaymakamlık harekete geçti. İlçe Kızılay Koordinatörlüğü tarafından yaşlı adam için konteyner temin edilirken, kaymakamlık da nakliyesini gerçekleştirip alt yapısını oluşturdu. Konteyner Ecevit Mahallesi’nde belirlenen yere monte edildi. Elektrik ve su da bağlanan konteynere yaşlı adam yerleşerek yeni evine kavuştu.

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