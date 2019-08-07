0553 313 94 23

Yaşlı adam, konteyner eve kavuştu

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde barınma sorunu yaşayan yaşlı adama, Kızılay ve kaymakamlık yardım eli uzattı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:00
Yaşlı adam, konteyner eve kavuştu

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde barınma sorunu yaşayan yaşlı adama, Kızılay ve kaymakamlık yardım eli uzattı. Yaşlı adam, temin edilen konteyner sayesinde yeni yaşam alanına kavuştu.


Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Göcenek Köyü’nde barınma sorunu yaşayan 85 yaşındaki Mustafa Kurucan için Kızılay ve kaymakamlık harekete geçti. İlçe Kızılay Koordinatörlüğü tarafından yaşlı adam için konteyner temin edilirken, kaymakamlık da nakliyesini gerçekleştirip alt yapısını oluşturdu. Konteyner Ecevit Mahallesi’nde belirlenen yere monte edildi. Elektrik ve su da bağlanan konteynere yaşlı adam yerleşerek yeni evine kavuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastalarının 3 yıllık verileri silinen doktorun bilgisayar isyanı
    1. Hastalarının 3 yıllık verileri silinen..
    2. Çin Tayvan'daki "Altın At Ödülleri..
    3. Göçlerle birlikte Transkültürel..
    4. Çanakkale’de 16 kaçak göçmen yakalandı
    5. İnegöl’de uyuşturucu operasyonu: 2..
    6. Türkiye, Singapur Sözleşmesi'ni imzaladı
    7. Çadır kuran kampçılardan örnek davranış
    8. Rektör Bağ’dan finalist öğrencilere..
    9. Memorial Kayseri Obezite Merkezi,..
    10. Boluspor'da transferler sürecek
    11. Aziziye Gençlik Merkezi gençlerle..
    12. Fırın hırsızı güvenlik kamerasında
    13. (Özel) Manisa’da sıtmayla mücadele hız..
    14. Dolar/TL, 4 ayın en düşük seviyesine..
    15. Huawei, Türkiye tablet pazarının..
    16. Mersin’de ’köy seyirlik’ oyunları..
    17. Iğdır’da yollarına genişletme..
    18. Kurban Bayramı öncesi derin dondurucu..
    19. Otomobil ile çarpışan kamyonet yan..
    20. Sabancı'nın konsolide faaliyet karı..
    21. Gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesi..
    22. Otobüslere bayram temizliği yapıldı
    23. Yetenek ve Beceri Merkezi inşaatında..
    24. Bizim Toptan 2019’un ilk yarısında..
    25. Davutoğlu ekibi tehdite başladı:..
    26. Rana Tavansensis kurbağası için..
    27. Ziraat Bankası'nın seracılık kredi..
    28. Şehit Yakut’un ismi Turgutlu’da..
    29. Başkan Altay: "Aşkla çalışmaya devam..
    30. Arçelik'ten "dünyaya saygılı" web sitesi
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”