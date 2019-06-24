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Yaşlı adam kamyonetin altında böyle kaldı

Bursa’da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazada, kamyonun altında kalan yaşlı adam ölümden döndü.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:56
Yaşlı adam kamyonetin altında böyle kaldı

Bursa’da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazada, kamyonun altında kalan yaşlı adam ölümden döndü.


Kaza, Bursa’nın İnegöl ilçesi İnegöl AVM Kavşağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçmeye çalışan yaşlı adamın adımlarına vakit yetmedi. Yeşil ışığın yanması ile birlikte hareket eden kamyon görmediği Ali Ö.’ye çarptıktan sonra altına aldı. Kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Bir şeyin üzerinden geçtiğini fark eden 16 KDM 51 plakalı kamyonetin sürücüsü İ.T., yolun ortasında durdu. Yaralı adam kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:56
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