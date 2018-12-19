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Yaşlı adam ikna olmayınca polis, sobasını yaktı

Kırıkkale'de kanalizasyon hattındaki çökme nedeniyle evinin etrafını su basan yaşlı adamı konutundan çıkarmaya ikna edemeyen polis, sobayı yakarak evden ayrıldı

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:30
Yaşlı adam ikna olmayınca polis, sobasını yaktı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir polis memuru, evinin etrafını su basan 70 yaşındaki kişiyi evden çıkması konusunda ikna edemeyince "üşümesin" diye sobasını yaktı.

Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü'nde Konya Kulu yolunun yan dönüş çalışması yapıldığı sırada kanalizasyon hattındaki çökme nedeniyle çevredeki bazı evlerin önünde sel meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, müstakil evinde yalnız yaşayan ve oluşan sudan dolayı mahsur kalan yaşlı adama yardım etmek istedi. Ancak yaşlı adam evden çıkmak için ikna olmayınca polis memuru "üşümesin" diye sobasını yaktı.

Yaşlı adamla ilgilenen polis ekipleri, daha sonra evden ayrıldı.

Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü mevkisinde dün kanalizasyon hattı çökmüş, kara yolunda 5 metre derinliğinde 3 metre çapında göçük meydana gelmişti. Çökmenin ardından Kırıkkale-Kayseri kara yolu trafiğe kapatılarak, trafik her iki yönde de alternatif yollardan sağlanmaya başlamıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:30
  1. Kırıkkale
  2. Kırıkkale-Kayseri kara yolu

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