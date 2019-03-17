Yaşlı adam evinde ölü bulundu Düzce’de 75 yaşındaki adamdan haber alamayan komşuları ve mahalle muhtarı, kapısını itfaiyeye açtırdıkları evde yaşlı adamın cesedi ile karşılaştılar.

Düzce’de 75 yaşındaki adamdan haber alamayan komşuları ve mahalle muhtarı, kapısını itfaiyeye açtırdıkları evde yaşlı adamın cesedi ile karşılaştılar.

Edinilen bilgilere göre, Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi üzerindeki Ersoy Apartmanı’ndaki dairesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Gökhan Çetiner’den uzun süredir haber alamayan komşuları, yaşlı adamı dışarıda da görmeyince durumu mahalle muhtarına bildirdi. Sabah geçen yıl kalp ameliyatı olan yaşlı adamın evinin kapısına gelerek telefonla arayan Muhtar Cemalettin Yesirci, telefonu çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca itfaiye ve 112 Acil Servis’i aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açınca yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştılar. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlediler.

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