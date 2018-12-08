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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

08 Aralık 2018 Cumartesi 23:14
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 80 yaşında bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hacı Kaplanlar Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Özcan Apartmanı'nın sahibi olan Ekrem Özcan'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Özcan, çilingir yardımıyla girilen ikinci kattaki evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlileri Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen Özcan'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özcan'ın muhabbet kuşuna eve gelen bir akrabası tarafından su ve yem verildi.



Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 23:14
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