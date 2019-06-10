Yaşlı adam balkonda intihar girişiminde bulundu Zonguldak Alaplı ilçesinde komşuları tarafından haber alınamayan yaşlı adam, itfaiye erleri balkona merdiven ile girildiği sırada evinin balkonunda başından vurulmuş şekilde bulundu.

Zonguldak Alaplı ilçesinde komşuları tarafından haber alınamayan yaşlı adam, itfaiye erleri balkona merdiven ile girildiği sırada evinin balkonunda başından vurulmuş şekilde bulundu.

Olay, Alaplı ilçesinin 1050 Evler Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TTK emeklisi olduğu ve evde yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet E.’ye (65) ulaşamayan komşuları, kapının açılmaması üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve Alaplı İlçe Emniyet asayiş ekipleri kapının kilitli olması nedeniyle merdivenle balkona girdi. Ekipler, Mehmet E.’yi balkonda sandalye üzerinde başından vurulmuş halde buldu. İlk müdahalesi itfaiye tarafından yapıldıktan sonra 112 ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet E.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet E. yoğun bakıma kaldırıldı. İlk yapılan incelemede Mehmet E.’nin silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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