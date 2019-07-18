0553 313 94 23

Yaşlı adam 13 gündür kayıp

Mersin’in Silifke ilçesinde oğlunun yazlığından ayrılan yaşlı adamdan 13 gündür haber alınamıyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:51
Yaşlı adam 13 gündür kayıp

Mersin’in Silifke ilçesinde oğlunun yazlığından ayrılan yaşlı adamdan 13 gündür haber alınamıyor.


Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu Mahallesi’nde, 6 Temmuz Cumartesi günü oğlunun yazlığından ayrılan 85 yaşındaki Abdullah Burnukel’den 13 gündür haber alınamıyor. Yaşlı adamın yakınları gören ya da yerini bilenlerin insanlık adına polise ya da jandarmaya haber vermesini istedi.


Babasını bir türlü bulamadığını anlatan Sadık Burnukel, “Kaybolduktan sonra aramadığımız yer kalmadı. Her yere fotoğraflarını yapıştırdık ama babamdan haber alamıyoruz. Babamın yerini bilen ya da görenlerin polise, jandarmaya ya da 0 543 5354717 numaralı telefonu arayarak bize haber vermelerini istiyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:51
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konyaaltı jandarmasından zehir tacirlerine suçüstü
    1. Konyaaltı jandarmasından zehir..
    2. ABD, Meksika sınırına 2 bin 100 ilave..
    3. Deri sektöründe büyük işbirliği start..
    4. Cüneyt Epcim kimdir nereli ve kaç..
    5. Tayfun Yanar Nazilli Belediyespor’da
    6. Değer veren Üniversite’den müjdeli..
    7. Japonya’da animasyon stüdyosunda..
    8. BUSKİ laboratuvarları başarılarına bir..
    9. Sagalassos Antik Kenti'ne turist ilgisi
    10. Asya borsaları
    11. Kızılırmak’ta yüzen kazlardan görsel..
    12. Toplum 5.0 etkinliği düzenlendi
    13. Bilal Başacıkoğlu, yeni sezonu bekliyor
    14. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol..
    15. Duyan şaşıp kalıyor! Burada evler 6..
    16. Nusaybin’de PKK/KCK operasyonu: 40..
    17. Bilim ve Teknoloji Konferansı..
    18. Diş eti hastalıklarından kurtulmak..
    19. Siirt'te teröristlere ait silah ve..
    20. Seyir halindeki otomobilin motor..
    21. Bakanlıktan 'müze giriş ücretleri'ne..
    22. ABD Suudi Arabistan’a yüzlerce asker..
    23. Ali Hamza Pehlivan kimdir nereli ve..
    24. Basketbolculara moral yemeği
    25. Pentagon’un skandal F-35 kararı..
    26. Kayseri 112, 6 ayda 65 bin 904 olaya..
    27. Galatasaray'ın yeni transferi..
    28. Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı
    29. Büyükşehir zabıtasından dilenci..
    30. İtalyan yazar Andrea Camilleri..
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    CHP’li Yaşar Okuyan'dan 15 Temmuz’la ilgili skandal ifadeler!
    CHP’li Yaşar Okuyan'dan 15 Temmuz’la ilgili skandal ifadeler!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’