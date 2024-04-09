  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BYD’nin bu otomobili vay be dedirtecek! Türkiye’ye ne zaman geliyor? Uzmanlar sürecini anlattı, tarih verdi

Eski korgeneral "Türkiye 1000 adet MMU Kaan satarsa olacak şeyi size söyleyeyim" diyerek açıkladı

Taksim'de polisin yüzüne tükürmüştü! Rumeysa bu sen misin?

ABD'de petrol üretiminde rekor kırdığı belli oldu: Seri yakalarsa ABD'Lİ firmaların önünü açacak! İşte rakam

Türkiye'ye teklif edilen uçaklarda skandal patlak verdi: Bu kadar da olmaz

Petrol zengini Arap ülkesinden Türkiye kararı: Zarar ediyoruz! Ankara'nın kullanımına açacağız

Başakşehir’in oksijen deposu bayrama hazır: Şamlar Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor

Haftada 4 gün çalışmaya onay verdi! Türkiye’de ilk oldu: İş başvurusu yağıyor... Beklenmedik durum

Akşener için dikkat çeken çıkış: Bu hırsın sahibi bu kadar çabuk kenara çekilmez!

ABD'li isimden KAAN'a övgü! “Bunu biliyordum asla küçümsenecek bir şey değil!
Kadın - Aile Yaşlanmaya karşı ev yapımı krem: 9,10 seneki yıllara geri götürüyor! Sağlıklı yaşlanmayı desteklemenin yolu
Kadın - Aile

Yaşlanmaya karşı ev yapımı krem: 9,10 seneki yıllara geri götürüyor! Sağlıklı yaşlanmayı desteklemenin yolu

Yeniakit Publisher
2024-04-09 01:11:00 - 2024-04-09 01:13:02
Yaşlanmaya karşı ev yapımı krem: 9,10 seneki yıllara geri götürüyor! Sağlıklı yaşlanmayı desteklemenin yolu

BUNU DA OKU Bu yöntemle kırışıklık giderildiğini ilk defa duyacaksınız. Zamandan kimse kaçamaz. Zaman ilerledikçe yüzümüz kırışır, aldığımız kiloları rahatça veremeyiz ve eninde sonunda kamburlaşırız. Yaş aldığı halde genç görünebilen insanlara hepimiz gıptayla bakarız ve günün birinde yaşımızı insanlara söylediğimizde inanamamalarını isteriz.

Bunu başarmanın çok da kolay bir yolu var. Eğer size verdiğimiz tarifi uygularsanız yaşlılığın gözle görülen tüm belirtileri kaybolacak ve her zaman hissettiğiniz yaşta görüneceksiniz.

Malzemeler

1 yemek kaşığı bal
3 yemek kaşığı pirinç
1 yemek kaşığı süt

Hazırlanışı

Bir bardak suyun içinde pirinci kaynattıktan sonra süzün ve suyunu saklayın. Pirinç ve balı karıştırarak macun kıvamı elde edin, ardından yüzünüze uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra durulayın ve 1 hafta yatmadan önce süzdüğünüz pirinç suyunu yüzünüze sürün ve öyle yatın. Bir hafta sonra aynaya baktığınızda 10 yaş genç bir insan göreceksiniz.

Kolay ev baklavası tarifi: 15 dakikada hazır pratik bayram baklavası! Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır?
Kolay ev baklavası tarifi: 15 dakikada hazır pratik bayram baklavası! Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Kolay ev baklavası tarifi: 15 dakikada hazır pratik bayram baklavası! Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tek vitamin kullanın, ardından Rapunzel gibi olsun!
Tek vitamin kullanın, ardından Rapunzel gibi olsun!

Kadın - Aile

Tek vitamin kullanın, ardından Rapunzel gibi olsun!

Damar otu nedir? Damar otunun faydaları şok etti: Say say bitmiyor! Göz sorunlarına çözüm olabilir
Damar otu nedir? Damar otunun faydaları şok etti: Say say bitmiyor! Göz sorunlarına çözüm olabilir

Kadın - Aile

Damar otu nedir? Damar otunun faydaları şok etti: Say say bitmiyor! Göz sorunlarına çözüm olabilir

Tek vitamin kullanın, ardından Rapunzel gibi olsun!
Tek vitamin kullanın, ardından Rapunzel gibi olsun!

Kadın - Aile

Tek vitamin kullanın, ardından Rapunzel gibi olsun!

Kolay ev baklavası tarifi: 15 dakikada hazır pratik bayram baklavası! Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır?
Kolay ev baklavası tarifi: 15 dakikada hazır pratik bayram baklavası! Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Kolay ev baklavası tarifi: 15 dakikada hazır pratik bayram baklavası! Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır?

{relation id:1843614 slug:'kolay-ev-baklavasi-tarifi-15-dakikada-hazir-pratik-bayram-baklavasi-hazir-yufkadan-baklava-nasil-yapilir'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23