Yaşlanmaya karşı ev yapımı krem: 9,10 seneki yıllara geri götürüyor! Sağlıklı yaşlanmayı desteklemenin yolu
BUNU DA OKU Bu yöntemle kırışıklık giderildiğini ilk defa duyacaksınız. Zamandan kimse kaçamaz. Zaman ilerledikçe yüzümüz kırışır, aldığımız kiloları rahatça veremeyiz ve eninde sonunda kamburlaşırız. Yaş aldığı halde genç görünebilen insanlara hepimiz gıptayla bakarız ve günün birinde yaşımızı insanlara söylediğimizde inanamamalarını isteriz.
Bunu başarmanın çok da kolay bir yolu var. Eğer size verdiğimiz tarifi uygularsanız yaşlılığın gözle görülen tüm belirtileri kaybolacak ve her zaman hissettiğiniz yaşta görüneceksiniz.
Malzemeler
1 yemek kaşığı bal
3 yemek kaşığı pirinç
1 yemek kaşığı süt
Hazırlanışı
Bir bardak suyun içinde pirinci kaynattıktan sonra süzün ve suyunu saklayın. Pirinç ve balı karıştırarak macun kıvamı elde edin, ardından yüzünüze uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra durulayın ve 1 hafta yatmadan önce süzdüğünüz pirinç suyunu yüzünüze sürün ve öyle yatın. Bir hafta sonra aynaya baktığınızda 10 yaş genç bir insan göreceksiniz.
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