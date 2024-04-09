Yaşlanmaya karşı ev yapımı krem: 9,10 seneki yıllara geri götürüyor! Sağlıklı yaşlanmayı desteklemenin yolu

Bunu başarmanın çok da kolay bir yolu var. Eğer size verdiğimiz tarifi uygularsanız yaşlılığın gözle görülen tüm belirtileri kaybolacak ve her zaman hissettiğiniz yaşta görüneceksiniz.

Malzemeler

1 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı süt

Hazırlanışı

Bir bardak suyun içinde pirinci kaynattıktan sonra süzün ve suyunu saklayın. Pirinç ve balı karıştırarak macun kıvamı elde edin, ardından yüzünüze uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra durulayın ve 1 hafta yatmadan önce süzdüğünüz pirinç suyunu yüzünüze sürün ve öyle yatın. Bir hafta sonra aynaya baktığınızda 10 yaş genç bir insan göreceksiniz.

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