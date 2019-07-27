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Yaşlandırma programının özünde olanlar!

Gazetemiz okurlarından Hamza Atlı, "Yaşlandırma programının özünde olanlar!" başlıklı yazısını bizlerle paylaştı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:24
Yaşlandırma programının özünde olanlar!

 HAMZA ATLI 

Son 2-3 haftadır ‘FaceApp’ adında fenomen bir uygulama doğdu. Herkesin sosyal medya hesabında yaşlanmış fotoğraflarını paylaşmasının sebebi FaceApp uygulaması.
Tabii bu işin eğlence boyutu.

Madalyonun arkasındaysa kullanıcı verilerinin toplanması, üçüncü taraflarla paylaşılması ve reklam amaçlı kullanılması var.

Son birkaç günden beri sosyal medyanın yeni fenomen uygulaması bu. Rus ‘WirelessLab’ tarafından 2017’de yayınlanan ‘FaceApp’tan bahsediyoruz.

En bilinen özelliğiyle ‘yaşlandırmauygulaması’ da diyebiliriz. Akıllı telefonlara indirilen bu uygulama, görüntü işleme teknolojisiyle çalışıyor. Fotoğrafınızı çekiyorsunuz veya galeriden yüklüyorsunuz. Sonra birkaç dokunuşla filtreden geçiriyorsunuz. İşte bu kadar.

Birkaç dokunuşla kendinizi 70’li yaşlarda buluyorsunuz. Yaşlanmanın yanı sıra ücretsiz olarak gençleşmek, saç şeklinizi değiştirmek ve gözlük takmak gibi filtreler kullanılabiliyor. Yani para ödemeden eğleniyorsunuz. İşte bu yüzden FaceApp, özellikle son 2-3 haftadan beri viral bir şekilde patladı. Ünlü-ünsüz herkes bu uygulamayla yaptığı yaşlı fotoğraflarını paylaşıyor. Mesela, şu anda Instagram’ı açın ve hikâyelere (stories) bakın. Mutlaka birkaç fotoğraf denk gelecektir.

Buraya kadar işin eğlence boyutunu anlattık. Ancak kullanıcıların bu tip ücretsiz olan servislerde unutmaması gereken bir söz var. O da, “Aldığınız hizmet karşısında bir ücret ödemiyorsanız, ürün aslında sizsiniz.” Hürriyet’ten Ahmet Can’ın haberine göre Google, nasıl sizi arama motoruyla dünyanın bilgisine ücretsiz ulaştırıp, sizi reklam ürünü olarak kullanıyorsa FaceApp da bunun küçük boyutlusunu gerçekleştiriyor. 

Yani sizin bilgilerinizi alıyor ve bu verilerinizi üçüncü taraflarla ve reklam verenlerle paylaşıyor. Uygulamayı indirdikten sonra sizden bazı izinler alınıyor. Bu izinler arasında yok yok. Kamera, çekilen fotoğraflar, videolar, cihaz içeriğini görüntüleme...

Bunlar yalnızca bazıları. Uygulama mağazalarına girerek FaceApp’ın istediği izinleri görebilirsiniz.

İş bununla sınırlı değil. Aynı zamanda bir de ‘Gizlilik Sözleşmesi’ne göz atın. Verdiğiniz bu izinlerden toplanan verilerin nasıl kullanıldığı ‘Gizlilik Sözleşmesi’nde yazıyor. Özellikle birkaç madde var ki, siz eğlenirken toplanan verilerin hangi amaçlarla kullanılabileceğini açık açık gösteriyor.

Kullanıcı içeriğini ve bilgilerini (Çerezler (cookie), log kayıtları, konum ve kullanımdan gelen verilerden fazlası olabilir) FaceApp’in parçası olduğu şirketlerle paylaşabiliriz. Ortaklar bu bilgileri, kendi servisleri ve kullanıcılara verdikleri hizmeti iyileştirmek için kullanabilir.

Ayrıca bilgilerinizi, çerezler, log kayıtları, cihaz tanımlayıcıları ve konum verileri gibi araçlardan gelen bilgileri, hizmet vermemize yardımcı olan üçüncü taraf kuruluşlarla (Servis sağlayıcılar) paylaşabiliriz. Servis sağlayıcılarımıza, ‘makul’ bir şekilde gerekli olan bilgilerinize erişim sağlanacaktır, diyor!

Çerez verileri gibi belirli bilgileri üçüncü taraf reklam ortaklarıyla da paylaşabiliriz. Bu bilgiler, üçüncü taraf reklam ağlarının yanı sıra en fazla ilgi çekeceğine inandıkları hedeflenmiş reklamlar yayınlamasına olanak tanıyacaktır.

Çağımız veri çağı ve sosyal medyada paylaşılan her içerik bir dijital ayak izi bırakıyor. En değerli verilerin başında ise fotoğrafların olduğunu unutmayın.
Küresel dünyanın bu denli içimize sirayet etmesine müsaade etmemeliyiz!


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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:24
  1. FaceApp
  2. FaceApp uygulaması
  3. Yaşlandırma programı

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