Yasin Börü dört yıl önce Kurban Bayramı'nda katledildi!

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te DEAŞ’ın Ayn el Arap’a (Kobani) saldırmasını bahane eden HDP’nin çağrısı üzerine sokaklara çıkan terör örgütü PKK yandaşları ortalığı savaş alanına çevirmiş, çıkan olaylarda 50 vatandaş hayatını kaybetmişti. Diyarbakır'da fitili ateşlenen terör olaylarında Kurban eti dağıtan Yasin Börü, Hasan Gökgöz, Hüseyin Dakak, Riyad Güneş ve Turan Yavaş, PKK yandaşları tarafından vahşice katledilmişti.

YASİN'SİZ 4. KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine et dağıtırken katledilen Yasin Börü, Hasan Gökgöz, Hüseyin Dakak ve Riyat Güneş'in vahşice öldürüldüğü olayların üzerinden 4 sene geçti. Bu Kurban bayramını da buruk geçiren şehit aileleri her Kurban Bayramı'nda vahşice katledilen evlatlarının acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

VAHŞİCE KATLEDİLDİLER

Yasin Börü ve 4 arkadaşı 6-7 Ekim 2014’de Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir dernek tarafından hazırlanan kurban eti paketlerini yoksullara dağıtırken PKK yandaşlarınca vahşice katledilmişti. Yasin Börü, PKK yandaşları tarafından kurban eti dağıttığı apartmanın üçüncü katından aşağıya atılmıştı. Bununla yetinmeyen hainler börüyü kurşunlayıp, bıçakladıktan sonra yakarak araba ile üzerinden geçmişti.