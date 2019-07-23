Yaşının yarısı kadar suçtan arandığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bir evden hırsızlık yaptıktan sonra polisin dikkati sayesinde yakalanan 3 kadın şüpheli tutuklandı. Cezaevine gönderilen 3 şüpheliden birinin, yaşının yarısı kadar ayrı dosyadan 17 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kümbet Mahallesi’nde meydana gelen ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 kadın şüpheli ile ilgili olarak araştırma yapan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın yaşandığı bölgeyi abluka altına aldı. Şüphelilerin, aynı bölgede olabileceğini değerlendiren ekipler, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilenlerle benzer eşkaldeki 3 kadını fark etti. Durdurulan kadınların üzerinden kimlik çıkmaması üzerine, şahıslar kimlik tespiti için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada yapılan incelemelerde, gözaltına alınan şahısların A.B., S.G. ve S.B. oldukları belirlendi. Şüpheliler üzerinde araştırmayı derinleştiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarından alınan görüntülerle şahısların eşkalini bir kez daha karşılaştırdı. Bahse konu hırsızlık olayının tanığıyla da şüphelileri yüzleştiren polis ekipleri, 3 kadını ifadelerini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Elbistan Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan A.B., S.G. ve S.B., tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

İlçe dışından hırsızlık amacıyla Elbistan’a geldikleri öğrenilen şüphelilerden 29 yaşındaki A.B.’nin, 16 ayrı hırsızlık suçlarından toplamda 17 yıl hapis ve 26 bin TL adli para cezasının olduğu tespit edildi.