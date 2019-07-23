0553 313 94 23

Yaşının yarısı kadar suçtan arandığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bir evden hırsızlık yaptıktan sonra polisin dikkati sayesinde yakalanan 3 kadın şüpheli tutuklandı.

23 Temmuz 2019 Salı 17:52
Yaşının yarısı kadar suçtan arandığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bir evden hırsızlık yaptıktan sonra polisin dikkati sayesinde yakalanan 3 kadın şüpheli tutuklandı. Cezaevine gönderilen 3 şüpheliden birinin, yaşının yarısı kadar ayrı dosyadan 17 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kümbet Mahallesi’nde meydana gelen ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 kadın şüpheli ile ilgili olarak araştırma yapan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın yaşandığı bölgeyi abluka altına aldı. Şüphelilerin, aynı bölgede olabileceğini değerlendiren ekipler, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilenlerle benzer eşkaldeki 3 kadını fark etti. Durdurulan kadınların üzerinden kimlik çıkmaması üzerine, şahıslar kimlik tespiti için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada yapılan incelemelerde, gözaltına alınan şahısların A.B., S.G. ve S.B. oldukları belirlendi. Şüpheliler üzerinde araştırmayı derinleştiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarından alınan görüntülerle şahısların eşkalini bir kez daha karşılaştırdı. Bahse konu hırsızlık olayının tanığıyla da şüphelileri yüzleştiren polis ekipleri, 3 kadını ifadelerini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Elbistan Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan A.B., S.G. ve S.B., tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.


İlçe dışından hırsızlık amacıyla Elbistan’a geldikleri öğrenilen şüphelilerden 29 yaşındaki A.B.’nin, 16 ayrı hırsızlık suçlarından toplamda 17 yıl hapis ve 26 bin TL adli para cezasının olduğu tespit edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşının yarısı kadar suçtan arandığı ortaya çıktı
    1. Yaşının yarısı kadar suçtan arandığı..
    2. Erzurum Kongresinin 100. yılı büyük..
    3. 20 yaşındaki gencin motosiklet tutkusu..
    4. Menemenspor'da transfer
    5. Kıvanç hayata tutunamadı
    6. Doğu Timor, Avustralya'yla deniz..
    7. Vekillerden Başkan Karadağ’a hayırlı..
    8. Türkler Avrupa'da en çok Almanya'dan..
    9. Ordu'da seyir halindeki tır yandı
    10. Binali Yıldırım'dan 'Cumhurbaşkanı..
    11. Rus hokey kulübü Spartak Moskova'ya..
    12. Portekiz’de orman yangınları kontrol..
    13. Muğla'daki trafik kazası
    14. Eski emniyet müdürü serbest bırakıldı
    15. Kocaeli'de evlerden hırsızlık
    16. Kars’ın şehir içi yol ve..
    17. Jandarma Sarıgöl’de uyuşturucuya geçit..
    18. Akıncı Üssü davası
    19. Basra Körfezi'nde gerilim tırmanıyor!..
    20. Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
    21. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik;..
    22. Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi’nden..
    23. Fırat Üniversitesi Besyo taban..
    24. Öksüz, Anadolu’nun en etkili 11 iş..
    25. Başdeğirmen: “Isparta’da basının..
    26. Başkan Turanlı Basın Bayramını kutladı
    27. Ümraniye'de korkutan yangın
    28. BMMYK heyeti Şanlıurfa’da
    29. Birçok takımının teklifini geri..
    30. Başkan Şahin BİEYDER üyeleriyle bir..
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi