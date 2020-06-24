Yasin Tepe kimdir nerelidir? Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe hayatı

Yasin Tepe kimdir? 01.08.1978 yılında Adıyaman’ın Samsat ilçesi Yarımbağ köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Adıyaman’da tamamladı.

2001 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Gaziantep İli Cumhuriyet İlköğretim okulunda göreve başladı. Değişik okullarda Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak çalıştıktan sonra, farklı kademelerde Okul Müdür Yardımcılığı ve Okul Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde ve Sosyal Hayatta Sivil Toplum Örgütlenmeleri Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. Sivil Toplum Kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

04.02.2019 tarihinden 02.02.2020 tarihine kadar Bolu Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. AÖF Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi ve iyi derecede İngilizce bilmektedir. 03.02.2020 tarihinde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamıştır.