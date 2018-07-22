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Yasin Öztekin Bursaspor ile anlaşmaya vardı

Bursaspor, Galatasaray ile sözleşmesi biten Yasin Öztekin ile anlaşmaya vardı.

22 Temmuz 2018 Pazar 11:12
Yasin Öztekin Bursaspor ile anlaşmaya vardı

Bursaspor, yeni bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yollarını ayıran Yasin Öztekin ile bir süredir görüşme halindeki yeşil beyazlı kulüp, Milli oyuncu ile prensipte anlaşma sağladı. Transfer yalnızca imzaya kalırken, Yasin Öztekin'in kısa süreçte Bursaspor'un Afyonkarahisar'da devam eden kampına katılması bekleniyor. Bursaspor Kulübü, 31 yaşındaki oyuncu serbest kaldığı için bonservis bedeli ödemeyecek.

4 sezon Galatasaray'da forma giyen Yasin Öztekin, sarı kırmızılı kulüpte 148 maça çıkarken 31 gol ve 30 asist kaydetti. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezonu ise 29 maçta 5 gol ve 3 asist ile tamamlamıştı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 11:12
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  2. Bursaspor
  3. Yasin Öztekin
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