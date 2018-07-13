 Beşiktaş son dakika transfer haberleri! Yasin Öztekin Beşiktaş'a mı transfer oluyor?

Yeni sezona güçlü şekilde başlamak isteyen Beşiktaş'ta transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Son transfer gelişmesi ise Yasin Öztekin. Galatasaray'dan koptuğunu, Beşiktaş'tan haber beklediğini söyleyen Yasin Öztekin "Beşiktaş ile daha önce görüştüm haber bekliyorum. Burada oynamayı istiyorum" açıklamasında bulundu. Peki Yasin Öztekin kimdir?

Yasin Öztekin 1987 yılında Almanya’da dünyaya gelen Yasin Öztekin aslen Kırşehirlidir. Futbol hayatına 4 yaşında başlayan Yasin Öztekin Almanya’nın i Alemannia Scharnhorst eğitimine başlamıştır. Ardından 1996 yılında Borussia Dortmund keşfetmesiyle alt yapısına alınan Yasin Öztekin istenilen performansı gösteremeyince Türkiye’ye kesin dönüş yaptı ve Gençlerbirliği’ne transfer oldu. 50 maçta 8 gol kaydeden Yasin Öztekin performansı ile büyük takımların dikkatini çekti. 2012 – 2013 sezonunda Trabzonspor'a transfer edildi. 26 maçta 3 gol kaydeden Yasin Öztekin 2013 – 2014 sezonunda Kayseri Erciyesspor'a transfer olan Öztekin burada 28 maçta 6 gol kaydetti. Başarılı oyunu ve istikrar çizgisi ile Galatasaray'ın ilgisini çeken Yasin Öztekin 2014 sezonunda bonservisi ile birlikte transfer oldu.