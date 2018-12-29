AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı kim? Yasin Kartoğlu kimdir? Yerel seçimler 2019

AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı kim? Yasin Kartoğlu kimdir? Bugüne dek nerelerde görev yaptı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan aday tanıtım toplantısında Ak Parti’nin mahalli idareler seçiminde aday gösterdiği belediye başkan adaylarını açıkladı. Başakşehir belediye başkanı adayı olarak hali hazırda belediye başkanlığı görevini yapan Yasin Kartoğlu 2019 mahalli idareler seçiminde yeniden aday gösterildi.

1977 yılında Küçükçekmece’de doğdu. Ailesi aslen Malatyalıdır. Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece’de, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı.

2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2 dönem başkan yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu, Mevlüt Uysal’ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 4 Ekim 2017 tarihinde Belediye Meclisi’nce Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.