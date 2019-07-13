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Yasin Aşkın Yıldırım’a, zor görev

Türkiye Yardım Severler Derneği (TYSD) Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, İl İnsan Hakları İhlallerini Araştırma İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Başkanlığı’na getirildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:14
Yasin Aşkın Yıldırım’a, zor görev

Türkiye Yardım Severler Derneği (TYSD) Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, İl İnsan Hakları İhlallerini Araştırma İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Başkanlığı’na getirildi.


Yıldırım, yeni görevinde İllerde Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl Masası, İl Kurulu üyeleri ve İlçe Kurulları tarafından İl Kurulunun gündemine getirilen;Konuları değerlendirecek.


Yasin Aşkın Yıldırım, yeni görevi doğrultusun da, insan hakları ihlali iddialarını inceleyecek ve araştırma yapacak.


İl İnsan Hakları İhlallerini Araştırma İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Başkanlığı’ getirilen Yıldırım, insan haklarının korunması ve insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari sebepleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin Valilik ve Kaymakamlık makamına önerilerde bulunmakla ilgili çalışmaları yaparak hazırladığı raporları ilgili kurumlarla paylaşacak.


Yıldırım, bu çerçevede, önümüzdeki günlerde insan hakları uygulamalarını yerinde görmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşları da ziyaret edecek.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:14
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