Yasin Arslan’dan ücretsiz ulaşıma destek Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarının belli saatler arasında ücretsiz olmasına yönelik uygulamasına Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan’dandestek geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarının belli saatler arasında ücretsiz olmasına yönelik uygulamasına Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan’dandestek geldi. Uygulamanın Antalya halkı adına bir kazanım olduğunu belirten Arslan, ücretsiz uygulamayı desteklediğini açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye BaşkanıMenderes Türeltarafındanaçıklanan 05-07:00 ila 19-21:00 saatleri arası toplu taşıma araçların ücretsiz olmasına yönelik karar cumartesi gününden bu yana başarıyla uygulanıyor.Uygulamanın vatandaşları toplu taşımaya yönlendireceğine de dikkat çeken Arslan, bu sayede Antalya trafiğinde de rahatlama sağlanacağını söyledi. Başkan Arslan uygulamanın otobüs esnafı açısından da bir kayba neden olmayacağını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.