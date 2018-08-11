Yaser Arafat’ın kız kardeşi vefat etti
Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat’ın kız kardeşi Hatice Arafat (86) vefat ettiği bildirildi.11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:28
Kahire'deki Filistin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, detay verilmeksizin Kahire'de tedavi gören Hatice Arafat'ın vefat ettiği belirtildi.
Açıklamada, Arafat'ın naaşının bugün kılınacak cenaze namazının ardından, Kahire'deki Filistin Kızılayı Mezarlığına defnedileceği aktarıldı. Hatice Arafat, Gazze'ye döndüğü 1994 yılından bu yana Filistinlilere destek sağlayan bir hayır kurumunda görev yapıyordu.
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