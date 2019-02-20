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“Yasemin” rüzgar gibi esiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı atleti Yasemin Zehra Börekçi, son dönemde elde etiği başarılarla Türk atletizminin yeni yıldızı olma yolunda ilerliyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
“Yasemin” rüzgar gibi esiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı atleti Yasemin Zehra Börekçi, son dönemde elde etiği başarılarla Türk atletizminin yeni yıldızı olma yolunda ilerliyor. Genç atlet, Türkiye Salon Şampiyonası’nda biri altın toplam üç madalyanın sahibi olurken, Balkan Şampiyonası’nda ise yeni bir rekora imza attı.


Türk atletizmi yeni bir yıldızın yükselişine tanıklık ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin genç sporcusu Yasemin Zehra Börekçi, Şubat ayı içinde elde ettiği üç madalya ve kırdığı bir rekorla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı atlet, İstanbul’da düzenlenen Turkcell Türkiye U18 ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası’nda üç madalya birden kazandı. Yasemin Zehra Börekçi, önce Ataköy Atletizm Salonu’nda 700 atletin katıldığı U20 Türkiye Şampiyonası’nda 400 metrede 57.95, 200 metrede ise 26.08’lik dereceleriyle Gençler Türkiye ikinciliğini elde etti. Yasemin, 7-18 Şubat’taki Turkcell U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda ise 400 metrede 57.56’lık derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı. Başarılı atlet, Balkan Şampiyonası’nda da piste çıktı. 4x400 metre bayrak yarışmasında 4:03.96 derecesi ile U18’lerde bayrak salon Türkiye rekoru kıran takımımıza büyük katkı sağladı.



"Beklentimiz büyük"


Yasemin Zehra Börekçi’nin büyük başarıları imza attığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyespor Atletizm Başantrenörü Zeynep Karabağlı, “Genç sporcumuz gençler kategorisinde iki gümüş madalya kazandı. Gençler Balkan Şampiyonası’nda ise rekor kırdı. Kendini her zaman geliştiren yetenekli bir sporcumuz. Onun gelişimini yakından takip ediyoruz. Antrenörü Jülide Şirvan da büyük emekler veriyor. Gelecek adına Yasemin’den büyük başarılar bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
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