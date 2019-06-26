Yaşayan Şehir Müzesi konuklarını ağırlamaya devam ediyor Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, şehir içinden ve dışından konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, şehir içinden ve dışından konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Okulların tatile girmesi nedeniyle özellikle çocukların büyük bir yoğunlukla ziyaret ettiği Yaşayan Şehir Müzesinde gelen konuklara Bilecik’in tarihi ile sosyal yaşantısı hakkında bilgiler aktarılıyor.

Bilecik İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilecik Anaokulu, Bahçelievler Anaokulu, Osmangazi Ortaokulu, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şeyh Edebali Anaokulu, Balahatun Anaokulu, Bayırköy Ortaokulu, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Özel Eğitim İş Okulu öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri eşliğinde Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini gezerek, müze yetkililerinden bilgiler aldı.

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