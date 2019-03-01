0553 313 94 23

Yaşayan İnsan Hazinesi Hayri Dev’in adı ölümsüzleştirildi

UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı seçilen, üç telli cura ustası Hayri Dev’in adı Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çameli ilçesine yapılan kültür merkezinde yaşatılıyor.

01 Mart 2019 Cuma 15:02
Yaşayan İnsan Hazinesi Hayri Dev’in adı ölümsüzleştirildi

UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı seçilen, üç telli cura ustası Hayri Dev’in adı Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çameli ilçesine yapılan kültür merkezinde yaşatılıyor. Hayri Dev’in eserlerinin yaşatılacağı ve ilçe halkına kültürel anlamda hizmet verecek Hayri Dev Kültür Merkezi dualarla açıldı.


Denizli Büyükşehir Belediyesinin bir süre önce yapımını tamamlayarak Çameli ilçesinde hayata geçirdiği Hayri Dev Kültür Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi seçilen 3 telli cura ustası Hayri Dev’in adı verilen tesis dualarla açıldı. Törene, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, merhum Hayri Dev’in yakınları, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Yıllardır bekleyen birçok işi yaptık”


Törende konuşan Başkan Zolan, göreve geldikleri günden beri ilçede birçok yatırım yaptıklarını ifade ederek, “Allah’ıma böyle mübarek bir günde böyle güzel bir tesis açılışı için şükürler olsun” dedi. 5 yıl önce Çameli’ye geldiklerinde hayalleri olduğunu anlatan Başkan Osman Zolan, “’Büyükşehir ile birlikte her şey daha güzel olacak’ dedik. Büyükşehir’i anlatmak için mahalle mahalle dolaştık. Sağ olsun Çamelili kardeşlerim bize güvendi. Biz de o güvene layık olmak için gece gündüz çalıştık. Denizlimizde hiçbir ayrım yapmaksızın her mahalleye her ilçeye olağanüstü hizmet etmeye gayret ettik. Yapılamaz denilen, yıllardır bekleyen birçok işi yaptık, birçok işi başardık" dedi.



"Onun ismi burada yaşayacak"


Büyükşehir ile birlikte hizmet destanları yazmaya başladıklarını anlatan Başkan Zolan, "Belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, Nihat Zeybekci Bakanımızla el ele verdik Çamelimize, Denizlimize daha fazla nasıl hizmet veririz diye hep dertlendik. Dönüp geriye baktığımızda çok büyük işler yaptık. Çameli merkezde kanalizasyon yoktu, yaptık; içme suyu hatlarını baştan aşağı inşa ettik; arıtma sistemini yaptık. Bunlar görünmeyen hizmetler. Susuzluk çeken mahallelerimize su ulaştırdık. ‘Kimsenin ayağı toza çamura değmeyecek’ demiştik. Birçok mahallemize kilit parke taşı döşedik. İnşallah aynı anlayışla aynı güzellikle yolumuza devam etmeyi Allah’ım bize nasip etsin. Çameli ilçe otogarı yaptık. Şimdi de Çamelimizin değeri, Denizlimizin ve ülkemizin adını dünyaya tanıtan Hayri Dev amcamızın ismini taşıyan kültür merkezimizin açılışını yapıyoruz. Allah rahmet eylesin, onun ismi burada yaşayacak, eserleri, sanatı burada yaşayacak. İçeride atölyelerimiz var, hanım kardeşlerimiz gençlerimiz burada meslek edinme kursları, hobi gibi arzu ettikleri işleri yapacaklar.”



“Çameli kabuğunu değiştiriyor”


Tesiste Hayri Dev’in eşyalarının olacağı müze ile birlikte, Millet Kıraathanesi, birçok etkinliğin yapılacağı düğün salonu olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Bundan sonra da hayallerimiz var. Çameli ilçemiz inşallah Denizlimizde kültürün ve turizmin başkenti olacak. İlçemizin ulaşım sorunu çözüldü. Nihat Zeybekci bakanımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Alt yapısı, kültür merkezi, kapalı pazaryerleri, hastanesi, yurdu, lisesi ile Çameli baştan aşağı imar edilmiş olacak. Çameli kabuğunu değiştiriyor. 3-4 yıl içinde buraya Çameli’de yaşayan insanlarımızdan daha fazla turist gelecek. Çamelili vatandaşlarımız ‘daha fazla kazanacak” dedi. Büyükşehir olarak Çameli’de tarım üretimini artırmak için sulama konusunda büyük yatırımlar yapacaklarını anlatan Başkan Zolan, “Üreticimize sulama boruları vermeye devam edeceğiz, sulama kanalları ve göletler yapacağız. Bunlar daha fazla üretim daha fazla gelir demek. Bu dönem hayalimiz hedefimiz bu” diye konuştu.


Konuşmanın ardından tesisin açılışı Başkan Zolan ve beraberindekiler tarafından dualarla yapıldı. Programın sonunda merhum Hayri Dev’in oğlu Zafer Dev ve Bayram Dev ile torunu Kısmet Dev, kültür merkezinin salonunda mini bir konser verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:02
  1. kültür
  2. bilim
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öncüpınar Gümrük Kapısı direkt geçişlere yeniden açılıyor
    1. Öncüpınar Gümrük Kapısı direkt..
    2. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri..
    3. Doktoru darp eden zanlının daha önce..
    4. Urganlı’nın Deposunda tadilat..
    5. Döşemealtı’nda Muhittin Böcek coşkusu
    6. Ambulans şoförüne yol vermeyen..
    7. Sarıgöl’de zeytin budama eğitimi
    8. Garanti Bankası'nın yürüttüğü BBVA..
    9. Afrin şehidine şehadet yıldönümünde..
    10. ERÜ Rektörü Çalış, Türkiye’den İlk..
    11. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Ali..
    12. MTSO akademi, sertifikalı dış ticaret..
    13. DEAŞ tarafından öldürülen 50 Ezidi..
    14. Okullarda meydana gelen olay..
    15. Kudüs ve Mescid-i Aksa Derneği Başkan..
    16. Rus ve Amerikan savaş gemileri..
    17. Başkan Memduh Büyükkılıç:
    18. Sungurlu Kent parkın elektrik..
    19. Disiplin sevkleri açıklandı
    20. Polisi darp eden tutuklu sanık ilk..
    21. CHP'li Özkan: Evimize ekmek götürmek..
    22. Dağa terk edilen yaşlı eşeğe sahip çıktı
    23. Malatya Ticaret Borsası
    24. Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı!
    25. Neymar'dan Başakşehirli yıldıza övgü:..
    26. Binali Yıldırım açıkladı! Metrobüs..
    27. Beşiktaş kafilesi Kayseri’de
    28. Ahmet Pekyatırmacı: Selçuklu’da çok..
    29. Futbol: TFF 2. Lig
    30. Eski milletvekili Burhan Garip Şavlı..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var