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"Yaşayan dillerin" 6. sınıf ders kitapları hazır

Seçmeli ders olarak okutulan Arnavutça ve Boşnakça 6. sınıf ders kitapları, Edirne'de hazırlandı- TÜ Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı Seda Taş:- "Şu anda 6. sınıf kitaplarını bitirmiş bulunmaktayız. 6. sınıf kitaplarının seviyesi 5. sınıf kitaplarına göre daha yüksek. Dört beceriye yönelik. Bu beceriler dinleme, okuma, anlama ve yazma odaklı"

08 Ocak 2019 Salı 10:21
"Yaşayan dillerin" 6. sınıf ders kitapları hazır

EDİRNE (AA) - Seçmeli ders olarak okutulan Arnavutça ve Boşnakça 6. sınıf ders kitapları, Edirne'de hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye'de yaşayan dilleri ve lehçeleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik başlattığı seçmeli "Yaşayan Diller ve Lehçeler" programı kapsamında hazırlanan Arnavutça ve Boşnakça 6. sınıf ders kitapları tamamlandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlanan kitaplar, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayının ardından yayımlandı.

TÜ Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Seda Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce hazırladıkları ve ders kitabı tarafından okullarda okutulan 5. sınıf Arnavutça ve Boşnakça kitabının 6. sınıflar için olanın da tamamlandığını söyledi.

Kitabın uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlandığını aktaran Taş, "Arnavutça ve Boşnakça kitaplar editörler kontrolünden de geçerek öğrencilerin seviyelerine uygun olup olmadığı, alıştırmaların dil öğretimine uygun olup olmadığı kontrol edildi. Grafik tasarımları da Güzel Sanatlar Fakültemiz tarafından yapıldı. Kitabın dijital ortamdaki ses kayıtları da Arnavutça ve Boşnakça hocalarımız tarafından yapıldı. Şu anda 6. sınıf kitaplarını bitirmiş bulunmaktayız. 6. sınıf kitaplarının seviyesi 5. sınıf kitaplarına göre daha yüksek. Dört beceriye yönelik. Bu beceriler dinleme, okuma, anlama ve yazma odaklı." diye konuştu.

Taş, Arnavutça ve Boşnakça öğrenmek isteyenlerin bu kitapları Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile TÜ Edebiyat Fakültesi internet sitesinden indirebileceklerini kaydetti.

Yaşayan dillerin kaybolmaması için TÜ'nün önemli bir vazifeyi yerine getirdiğinin altını çizen Taş, adı geçen dillerin 7. sınıflar ders kitabının da tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Arnavut ve Boşnaklarla Osmanlı Devleti'nden gelen ortak tarihe sahip olunduğunu anlatan Taş, "Birçok konuda paylaşımımız çok, aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Çok yakın ve kardeş milletleriz. Bunun en iyi örneği de fakültemizde 200, üniversitemizde 3 bin 300 yabancı uyruklu öğrencimiz eğitim görüyor. Kendilerine de her türlü desteği sağlıyoruz." dedi.










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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:21
  1. Arnavutça
  2. Boşnakça
  3. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  4. ortak kültür
  5. Osmanlı Devleti

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