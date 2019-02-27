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"Yaşariye" donmak üzereyken bulundu

Doğduktan sonra ahırdan kaçan buzağı donmak üzereyken kurtarıldı

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:32
"Yaşariye" donmak üzereyken bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara'da doğduktan sonra ahırdan kaçan buzağı donmak üzereyken bulundu.

Besicilik yapan İbrahim Özcan Gözsüz Mahallesi'ndeki evinin ahırına büyükbaş hayvanlarını beslemek üzere gittiğinde o gün doğan "Yaşariye" adını verdiği simental cinsi buzağının ahırda olmadığını fark etti.

Çevrede yaptığı aramada Özcan ahırdan kaçan buzağıyı evin yakınındaki karla kaplı çalılık alanda donmak üzereyken buldu veterinere götürdü.

Buzağı tedavi edildi.

İbrahim Özcan AA muhabirine yaptığı açıklamada buzağının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Gece doğan buzağının doğumdan bir kaç sonra kaçtığını tahmin ettiğini ifade eden Özcan, "Doğum gece olmuş, biz gündüz bekliyorduk. Böyle olunca biz doğumu fark etmedik. Sabah yemlemeye gittiğimde doğumun olduğunu ancak yavrunun olmadığı gördüm. Arama yaptım karda kalmış buzağı donmadan veterinere yetiştirdik" dedi.



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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:32
  1. Donmak Üzereyken Bulunan Yaşariye Buzak
  2. Gözsüz Mahallesi
  3. İbrahim Özcan
  4. Malkara

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