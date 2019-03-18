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Yaşar, Yenimahallelilerle buluşmaya devam ediyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle sokaklarını karış karış gezerek ilçe sakinleriyle buluşmaya devam ediyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:35
Yaşar, Yenimahallelilerle buluşmaya devam ediyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle sokaklarını karış karış gezerek ilçe sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Çamlıca sakinleriyle TZOB Otel’de kahvaltı yapan Başkan Yaşar, akşam saatlerinde Belediyenin İlkadım Salonu’nda Irak Türkmenlerini ağırladı. Yaşar, gecenin ilerleyen saatlerinde ise Barıştepe Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.


Güne Çamlıca Mahallesi’nde başlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, mahalle sakinleriyle sohbet edip kahvaltı yaptı. Yenimahalle’de 10 yılda yaşanan büyük değişimi anlatan Başkan Yaşar, "İlçemiz 75 ilde olmayan tesislere, yatırımlara kavuştu. Hiçbir ilçede, hatta birçok ilde bile 4 tane olimpik yüzme havuzu yok. Biz, 5’incisini önümüzdeki dönem inşallah Ata Mahallesi’nde açacağız. Hiçbir ilçede 7 tane kültür merkezi yok. Biz 8’incisini birkaç gün sonra Turgut Özal Mahallesi’nde hep birlikte hizmete açacağız. Hiçbir ilçede 3 bin kişilik kapalı spor salonu, iki tane müsabakalara da ev sahipliği yapan futbol sahası, görme engelliler sahası, ampute sahası yok. Sizin kaynaklarınızı size kullandık. Bundan sonra da böyle olacak” dedi.



Irak Türkmenleri Yenimahalle’de buluştu


Akşam saatlerinde Yenimahalle’de yaşayan Irak Türkmenlerini İlkadım Salonu’nda ağırlayan Başkan Yaşar, “İslam ülkelerinde yaşanan acıların ülkemizde de yaşanmaması için birlik olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” dedi. Yemekte birlik, beraberlik çağrısı yapan Başkan Yaşar’a Irak Türkleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Önder Karaulus da tüm Yenimahalle’de yaşayan Türkmenler adına teşekkür ederek rozet taktı.



Barıştepe sakinleri Yaşar’ı ayakta alkışladı


Son olarak geçtiğimiz aylarda Yenimahalle Belediyesi tarafından Şentepelilerin hizmetine açılan Barıştepe yüzme havuzu ve sosyal tesisleri içerisindeki düğün salonunda mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Yaşar, “Sevdam Yenimahalle sevdası, Sevdam cumhuriyet sevdası. Yenimahalle’de kardeşlik var, barış var, komşuluk var. Bu birliğimizi bozmalarına izin vermeyeceğiz. Birlikteliğimiz daim olsun” dedi.


Barıştepe sakinlerinin ayakta alkışladığı Yaşar salondan “Şentepe senin yanında” sloganlarıyla ayrıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:35
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