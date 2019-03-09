0553 313 94 23

Yaşar, Yeni Başkent Oto Sanayi’ni ziyaret etti

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, Yeni Başkent Oto Sanayi esnafını ziyaret etti.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:46
Yaşar, Yeni Başkent Oto Sanayi’ni ziyaret etti

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, Yeni Başkent Oto Sanayi esnafını ziyaret etti. Site içerisinde bulunan dükkanları dolaşarak, sanayi esnafı ve işçilerle sohbet eden Yaşar, “Sanayici ve esnaf, ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan etkilenen kesimlerin başında geliyor“ dedi.


Başkan Yaşar’ı çalışmalarından dolayı tebrik eden Oto Sanayi esnafı İlyas Öztürk, “Pursaklar’da yaşayan, Yenimahalle’de ticaret yapan bir vatandaş olarak ilçede yaptığınız hizmetlerden dolayı size teşekkür ediyorum. Yenimahalle’nin her şeyinden memnunuz. Allah sana zeval vermesin, işin gücün rast gitsin” şeklinde konuştu.


Sade bir vatandaş gibi yaşamayı öğrenmeliyiz


Dükkânları dolaşarak, esnaf ve işçilerin sıkıntılarını dinleyen Yaşar, Yeni Başkent Oto Sanayi Sitesi Yönetim binası önünde toplanan sanayi sitesi sakinlerine seslendi. Türkiye’de bazı kesimlerin ısrarla yaşanan ekonomik sıkıntıların dile getirilmemesi amacıyla gündem değiştirdiğinin altını çizen Başkan Yaşar, “Türkiye’de ekonomik bir kriz var. Artık bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yaşanan bu krizin sonrasında esnaf iş yapamaz hale geliyor ve işçi çıkarıyor. Bu sorun beraberinde işsizlik ve istihdam sıkıntısını ortaya çıkarıyor. Ülke olarak üretim yapmıyoruz. Her ürünü dışarıdan ithal ediyoruz. Bu sorunu düzeltmek için devleti yönetenlerin üretime destek vermesi, kaynaklarımızı verimli kullanması, yerel ve genel idarelerin lüzumsuz para harcamak yerine sade bir vatandaş gibi yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasını yaşıyoruz. Kaynaklarımızı israf etmek yerine, tutumlu ve planlı bir şekilde kullanarak ülkeyi refaha taşımalıyız. Bunları konuşmak yerine televizyon programlarında çok farklı bir Türkiye konuşuluyor. Sizin yaşadığınız Türkiye ile onların anlattığı ülke birbirinden çok farklı“ dedi.


Kirli dille yapılan siyaset ülkeye zarar veriyor


Kirli dille yapılan siyasetin ülkeye hiçbir fayda sağlamayacağını belirten Yaşar, “10 yıldır Yenimahalle’ye hizmet ediyorum. En iyi yaptığın iş ne diye sorarsanız, belediyeye siyaseti sokmamam derim. Ülkenin huzura ihtiyacı var. Huzur olmayan bir ortamda ne ticaret yapılır ne de ülke gelişim gösterir. Siyasetçilerin kullandığı dile dikkat etmesi gerekiyor. Yerel seçim öncesi oluşturulan bu gergin ortamda, benim partime oy verenler vatansever, diğer partiye oy verenler vatan haini diyemezsiniz. Cumhuriyetin kurulduğu topraklardan, Afyon’dan gelen bir vatandaş olarak, kendi ilçemde, göreve geldiğim günden beri, her vatandaşa eşit davranarak, kimseyi ötekileştirmeden hizmet ediyorum. İlçe sakinlerimiz yetki verirse, aynı düşüncelerle Yenimahalle’de gerçekleşen barış ve kardeşlik ortamının devam etmesi için var gücümle çalışmaya devam edeceğim“ ifadelerinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakın unutma!
    1. Sakın unutma!
    2. Soylu'dan İmamoğlu ve Yavaş'a bomba..
    3. Hayatın içinde bir Peygamber... Nasıl..
    4. Süleyman Soylu: Amaçları..
    5. Cinsel istismar şüphelisi çift..
    6. "Galatasaray deplasmanından en az bir..
    7. Gediz Elektrik, İzmir Ekonomi..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı: 31 Mart'tan..
    9. Arakanlı kadınlar TDV eğitim..
    10. Trafik kazasında ölen Ekin ve Evrim..
    11. Oltu’da Cumhur İttifakı aday tanıtım..
    12. "Aydın Kadınlar Buluşması" panelinin..
    13. Cinsel istismar davalarında 4 kişiye..
    14. Aydın, Berlin’de tanıtılıyor
    15. Artvin’de kaçak mazot operasyonu
    16. Yıldırım, "Yenikapı Müzesi"ni hayata..
    17. Darbeci albaydan "sehven attım"..
    18. Hamza Yerlikaya, Mersin’de gençlerle..
    19. Sağlık hizmeti laboratuvarları..
    20. Engelli öğrenciden alınan katkı payı..
    21. Umutlu Ev Kadınları Projesi Mersin’de..
    22. Bursagaz, Dünya Kadınlar Günü’nü..
    23. ‘Buzun Efesi’ Sofya’da dünya rekoru..
    24. Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ..
    25. ABD Başkanı Trump'ı eleştiren..
    26. FETÖ'den takım elbisede 'renk' talimatı
    27. Yaşlı kadını gelini boğarak öldürmüş
    28. Cezayir’de hayat durdu! Binlerce kişi..
    29. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    30. BTSO ve Büyükşehir Belediyesi İstişare..
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı