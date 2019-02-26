Yaşar ve Yavaş, Varlık sakinleriyle bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile birlikte, Varlık Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Varlık Mahallesi’nde bulunan Yenimahalle Belediyesi Göçmenler Derneği Sosyal Tesisi önünde toplanan geniş kalabalığa seslenen Başkan Yaşar” Göçmen vatandaşlarımızın yoğun olarak oturduğu bu mahallede dostluklar kurdum, ticaret yaptım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetine her zaman bağlı olan Varlık Mahallesi sakinleri, her zaman yanımızda durmuştur“ dedi.

Benim görevim vatandaşın hakkını korumak

Mahalle sakinleri tarafından çiçeklerle karşılanan Yaşar, “Varlık Mahallesi, benim Yenimahalle’ye geldiğim tarihten birkaç sene önce kuruldu. Devletin tahsis ettiği evlerde kalan göçmen kardeşlerimizle ticaret yaptım, dostluklar kurdum ve bugünlere beraber geldik. Varlık Mahallesi’nin 10 senedir çeşitli sorunlarını çözdük. Göçmenler derneğine tahsis ettiğimiz bina hem mahalle sakinlerine hem derneğe hizmet ediyor. Parklar, alt yapı sorunları, diğer mahallelerde olduğu gibi Varlıkta da çözüme ulaştı. Mahallemizde az sayıda bulunan gecekonduların da haklarını vererek, devletin yetkili birimleriyle ortaklaşa hizmet sunarak, mahalle sakinlerimizin evlerine kavuşmasını sağlayacağız. Vatandaşın hakkını korumak benim görevimdir“ şeklinde konuştu.

Belediyecilik halka hizmet makamıdır

31 Martta ülkenin yerel seçime gittiğini belirten Başkan Yaşar, “Savaşa değil seçime gidiyoruz. Vatandaşımız, özgür iradesiyle sandığa gidip yerel yöneticisini seçecek. Halk bütün adayları dinleyecek kime inanıyorsa ona yetki verecek. Seçilen de kaybeden de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bizim partimizden seçilirse vatan haini, diğer partiden seçilirse kahramandır diyemezsiniz. Bu dil ülkeyi kutuplaştırır. Demokrasiye inanmak zorundasınız. Ne ben ne de Sayın Yavaş, vatanseverliğimizi kimseye ölçtürmeyiz. Zaten yasalara ters bir durum olsa yetkili kurumlar adaylığımızı kabul etmez. Bunun için bu bir beka sorunu değil, Cumhuriyetin Başkenti Ankara’yı, Cumhuriyetçilerin idare etmesi durumudur. Belediyecilik siyaset yapma makamı değil, halka hizmet makamıdır. 10 senedir Yenimahalle’de kimseyi ötekileştirmeden, her yurttaşa eşit davranarak hizmet sunduk. Eğer ilçe sakinlerimiz yetki verirse, bu anlayışla yönetmeye devam edeceğiz. Sizin kaynaklarınızı eşe, dosta, yandaşa değil Ankaralılara harcayacağız“ dedi.

”Görüyorum ki Ankaralı kararını şimdiden vermiş“

Varlık Mahallesi sakinleri ve Göçmenler Derneği üyeleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavaş “Belediye Başkanı oy veren vermeyen ayrımı yapmaksızın herkesin başkanı olur. Fethi Başkan’ın söylediği gibi oy verenler vatansever, vermeyenler vatan haini gibi bir anlayışı asla kabul etmiyoruz. Bizim yaptığımız halkın arasına girip projelerimizi anlatmaktır. İftira atarak ve ayrıştırıcı üslupla siyaset yapılmaz. Biz uyum içerisinde çalışarak, vatandaşa danışarak hizmet sunacağız. Ankaralı kararını şimdiden vermiş. Her türlü kötü üslup ve çamur atmalara rağmen, belli ki Ankaralı, 1 Nisandan itibaren 5 yıl süreyle bizim hizmetimize güveniyor. Diyorlar ki, seçilirlerse insanları işten atacaklar. Sayın Fethi Yaşar bu konu da örnektir. Ak Parti’den görevi aldı hangi insanı işten çıkardı. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. 6 milyon insandan vergi alıyorsak, 6 milyon insana da eşit şekilde davranacağız. Bize yakışanı yapacağız. Amacımız Ankaralıları zengin etmek, kendimizi zengin etmek değil. Ankara nasıl yönetilir hep birlikte göreceğiz. Hep birlikte çalışarak, Ankara’yı diğer dünya Başkentleriyle yarışan bir konuma getireceğiz“ diye konuştu.