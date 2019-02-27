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Yaşar Üniversitesi’nin enerji performansı yüksek

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini 2016 yılında alan kazanan ilk üniversite olan Yaşar Üniversitesi, 3 yılda, "tüm faaliyet alanlarında enerji performansını sürekli iyileştirme" taahhüdünü yerine getirerek bu belgeyi yeniden almaya hak kazandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:57
Yaşar Üniversitesi’nin enerji performansı yüksek

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini 2016 yılında alan kazanan ilk üniversite olan Yaşar Üniversitesi, 3 yılda, "tüm faaliyet alanlarında enerji performansını sürekli iyileştirme" taahhüdünü yerine getirerek bu belgeyi yeniden almaya hak kazandı.


Doğaya ve yeşile saygı duymak, üretirken daha az tüketmek ve doğayla uyumlu bir hareket alanı oluşturmak için yola çıkan Yaşar Üniversitesi, bu yönde adımlar atmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini (UN Global Compact) imzalayan, İzmir’de İyilik Var projesi kapsamında Ege Orman Vakfı iş birliğiyle İyilik Ormanını hayata geçiren, katılımcılara plaket ya da teşekkür belgesi vermek yerine adlarına birer fidan dikip teşekkür eden Yaşar Üniversitesi, 3 yıl önce bir ilke imza atarak aldığı TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini enerji performansını sürekli iyileştirerek yeniden almayı başardı.


Öte yandan, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında, Yaşar Üniversitesinde 21 kişiden oluşan bir ekiple birlikte 3 yıldır çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında; enerji performansının iyileştirilmesi, enerji türlerinin daha verimli kullanılması için birçok eğitim ve seminerler düzenlendi. Enerji kaynağı olarak kullanılan elektrik ve doğal gaz enerjileri ile su tüketim değerlerinde, artan öğrenci ve bina sayısına karşın son 3 yılda önemli tasarruflar sağlandı. Bu çalışmalar süresince, TSE tarafından iki gözetim ve bir adet belge yenileme tetkiki gerçekleştirildi. Belgenin devamlılığı her yıl sağlanıp 3 yılın sonunda da verilen taahhütler yerine getirilerek belge yenilenmesi sağlandı. Ayrıca, Enerji Sistemleri Mühendisliği ile Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinde, ’Enerji Yönetimi’, ’Enerji Yönetim ve Sistem Standardı’ dersleri de müfredata alındı.


Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Enerji ve enerji verimliliği bütün dünya için hayati önemde. Üniversitelerin de topluma her konuda örnek olması, enerjiyi koruyarak, verimliliği artırarak kullanması ve bu bilinci dalga dalga bütün topluma yayması gerekiyor. Enerji Yönetim Belgesi de bu amaçta bir yol haritası çiziyor. Türkiye’de TSE’den bu belgeyi alan ilk ve tek üniversite olmak kurumumuzun vizyonunu, ufkunu, öngörüsünü ve gelecek perspektifini gösteriyor. Enerjiyi verimli ve bilinçli kullanmayı bir kültür olarak benimseyip yeniden bu belgeyi aldığımız için mutluyuz. Bu kültürü tüm toplumda oluşturmak adına da adımlar atıyoruz. Enerjimizi daha verimli kullanmayı sürdürülebilir kılmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:57
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