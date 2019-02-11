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Yaşar Üniversitesi oda orkestrasından Romanlar konseri

Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, Romanslar konserinde, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde Şef I·brahim Yazıcı yönetiminde, solist kemancı Rebekka Hartmann ile sahne alarak bu sezon ikinci kez İzmirli sanatseverlerle buluştu.

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:05
Yaşar Üniversitesi oda orkestrasından Romanlar konseri

Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, Romanslar konserinde, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde Şef I·brahim Yazıcı yönetiminde, solist kemancı Rebekka Hartmann ile sahne alarak bu sezon ikinci kez İzmirli sanatseverlerle buluştu. Konserin asıl solistinin hastalanması nedeniyle oda orkestrası ile birlikte sahne almak için yalnızca bir haftada hazırlanan ünlü keman virtüözü, 1675 yılı yapımı Stradivarius kemanıyla sergilediği performansıyla dinleyicileri büyüledi.


2006 yılında Yaşar Üniversitesi kurucusu ve mütevelli heyeti onursal başkanı Selçuk Yaşar’ın fikriyle kurulan ve İzmir’de vakıf üniversitelerinin müziğe desteğinin ilk örneği oluşturan Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, 2018-2019 sezonunun ikinci konserinde dinleyicilerle buluştu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki Romanslar konserinde orkestra, Şef I·brahim Yazıcı yönetiminde sahne aldı. Solist kemancı Hande Ku¨den’in rahatsızlanması nedeniyle orkestra, uluslararası yarışmalarda ve yayınladığı albümlerle birçok ödülü bulunan, dünyanın dört bir yanında konserler veren ünlü kemancı Rebekka Hartmann ile sahne aldı. ,


Yalnızca bir hafta önce haber almasına karşın orkestra ile uyumu ile dikkat çeken Hartmann, müzikalitesiyle dinleyicileri adeta büyüledi. 2015 yılında kaydettiği Ağrı’danManzaralar adlı albümünde Ahmed Adnan Saygun’un da keman ve piyano için eserlerine yer veren sanatçı, İzmir’de bulunmaktan ve Saygun’un adını taşıyan sanat merkezinde konser vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki Orkestra ve Hartmann, Beethoven, Vivaldi ve Saint-Saens’ın eserlerini seslendirdi. Salonu dolduran İzmirli sanatseverler, sanatçıları ayakta alkışladı.


Yaşar Üniversitesi, kuruluş yıl dönümü için düzenlenecek sezonun üçüncü konserinde ise 20 Mart 2019 günü yine aynı salonda Şef Søren Nils Eichberg yönetimindeki orkestra, solist çellist Serdar Mamaç ile sahne alacak. Orkestra, sezonun dördüncü ve son konserinde ise 24 Nisan 2019’da, Sibel Ko¨se Quartet Konseri ile İzmirlilere müzik ziyafeti sunacak. Daha önce olduğu gibi tüm konserler yine halka açık ve ücretsiz olacak.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:07
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