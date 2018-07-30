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Yaşar Tüzün: Yeterli sayıda imzayı teslim edeceğiz

CHP Bilecik Milletvekili Tüzün, olağanüstü kurultay için noter tasdikli yeterli sayıda imzayı perşembe günü CHP Genel Merkezi'ne teslim edeceklerini açıkladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:45
Yaşar Tüzün: Yeterli sayıda imzayı teslim edeceğiz

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olağanüstü kurultay için imza verme işleminin saat 17.30 itibarıyla sona erdiğini belirtti.

Tüzün, paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. 'Değişim ve Umut Kurultayı'na destek veren tüm delegelerimize yürekten teşekkür ederiz."

625 kurultay delegesinin imzası gerekli

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci saat 17.30'da sona erdi.

Parti tüzüğüne göre noter kanalıyla imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu, yani 625 kurultay delegesinin imzasının, parti genel merkezine bir hafta içinde sunulması, yeterli imzaların ulaşmasının ardından ise 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerekiyor.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:45
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