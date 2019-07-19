Yaşar Topluluğu'ndan 25 milyon avroluk yatırım

İSTANBUL (AA) - Yaşar Topluluğu, 3. Köprü ve İstanbul Havalimanı bağlantı yollarına yakınlığıyla depolama ve lojistik açısından stratejik öneme sahip İstanbul Yaşar İş ve Lojistik Merkezi’nin açılışını yaptı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki merkezin açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, açılışta yaptığı konuşmada, Yaşar İş ve Lojistik Merkezi ile lojistik sektöründe çok önemli bir yatırıma imza atıldığının ve bu yatırımla Yaşar Birleşik Pazarlama’nın başarılı teslimat oranının yüzde 98 seviyesine ulaştığını dile getirdi.

Sürdürülebilir iş yapma anlayışıyla işi geliştirip en iyiye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Yaşar, "Attığımız her adımda çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, çevreye ve topluma sağladığımız faydayı da gözetiyoruz. Yaşar İş ve Lojistik Merkezi yatırımımız da bu anlayışımızın bir sonucudur. Bizim ana işimiz gıda ve içecek. Pınar markalı ürünlerimizi üretimden tüketicilere ulaşana kadar en iyi şekilde muhafaza etmek, tüketicilerimize Pınar kalitesini ulaştırmak her zaman öncelikli hedefimiz." dedi.

- "Bundan sonra çok daha büyük başarılar için bir araya geleceğiz"

Operasyonel mükemmelliğin kendilerini rekabette farklılaştıran en önemli unsur olduğuna dikkati çeken Yaşar, "Bu noktada Pınar ürünlerimiz tüketicilerimize en taze ve hızlı şekilde Avrupa yakasındaki bu merkezimizden ulaşacak. Tüketicilerimiz ve müşterilerimizle bütünleşerek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar ise yaptıkları yatırımın önemine işaret ederek, "Yaşar Topluluğu’nun kurucusu babam Selçuk Yaşar bugün çok mutlu. Kendisi başlamak değil, bitirmek önemli der. Dedem Durmuş Yaşar ise yaratıcılık, iyi niyet, tebessüm ve cesaret, hepsi bir arada olursa her şeyin üstesinden gelebiliriz, derdi. Bizlerde bunların hepsi var. Bizi bu noktaya getiren Türkiye’ye, aileme, çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Biliyorum ki bundan sonra çok daha büyük başarılar için bir araya geleceğiz." diye konuştu.

- "Uzun yıllardır ilk kez İstanbul’da bu boyutta bir yatırım yaptık"

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı da Yaşar İş ve Lojistik Merkezi’nin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

"Yaşar Topluluğu olarak uzun yıllardır ilk kez İstanbul’da bu boyutta büyük bir yatırım gerçekleştirdik." diyen Yiğitbaşı, böylesine bir yatırımı hayata geçirmiş olmaktan dolayı son derece gurur duyduklarını söyledi.

Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş da şunları kaydetti:

"Yaklaşık 25 milyon avroluk yatırımla faaliyete geçen Yaşar İş ve Lojistik Merkezi, sahip olduğu ekstra mekan yerleşmeleri ve eklemelere olanak sağlayan mimari özellikleriyle, 30 yıl boyunca ek bir yatırıma ihtiyaç olmaksızın hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip durumda. Bu yenilikçi ve modern anlayış, merkezimize European Property Awards’de Industrial Development ve Sign of the City Awards’de En İyi Endüstriyel Lojistik Yapı ödüllerini kazandırmıştır."

Öte yandan, merkezin açılışına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un yanı sıra, iş ortakları, iş dünyasından temsilciler ile Yaşar Topluluğu yönetici ve çalışanları da katıldı.





- Yaşar İş ve Lojistik Merkezi





Verilen bilgilere göre, Yaşar Topluluğu şirketlerinden Yaşar Birleşik Pazarlama’nın, Pınar markalı ürünleri tüketicilerine ve müşterilerine en uygun şartlarda ve hızlı ulaştırma, verimlilik artışı oluşturacak operasyonel mükemmeliyete ulaşma, sürdürülebilir iş hedefleri doğrultusunda karbon emisyonunu azaltma ve enerji verimliliği sağlama amaçlarıyla yatırımını gerçekleştirdiği İstanbul Yaşar İş ve Lojistik Merkezi, yenilikçi mimarisi ve depo/dağıtım modeli ile hizmet vermeye başladı.

Yaklaşık 25 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen Yaşar İş ve Lojistik Merkezi, yenilikçi ve çevreci tasarımı, çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olarak tasarlanmış işlevsel ofisleri ve ticari birimleri, verimlilik ve sürate dayalı olarak tasarlanmış depolama ve yükleme alanlarıyla yalnızca bir lojistik merkezi olarak değil, modern, daha ileri boyutlu ve çok işlevli bir iş merkezi olarak Yaşar Topluluğu vizyonuna uygun olarak tasarlandı ve inşa edildi.