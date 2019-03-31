Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, oyunu kullandı.

Demetevler Mahallesi’nde bulunan Şehit Hakan Ünver İmam Hatip Ortaokulu’nda eşi Azize Yaşar ile birlikte oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Yaşar şunları söyledi: “Seçimlerin kimsenin burnu bile kanamadan sona ermesini temenni ediyorum. Vatandaşımız en doğru kararı verecektir. Demokrasinin en güzel tarafı 5 yılda bir seçimlerin olması ve vatandaşın iradesinin doğrudan yansımasıdır. Sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı göstermesi gerekmektedir. Seçimlerin tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum”.