Yaşar, Örnek Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, Örnek Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek, esnaf ve işçilerin sıkıntılarını dinledi. Sanayi sitesinde çalışan işçi ve dükkan sahipleriyle sohbet eden Yaşar, “Esnaflıktan gelen bir vatandaş olarak yaşadığınız sıkıntıların farkındayım. Öncelikle esnafa nasıl davranılması gerektiğini biliyorum ve personelimizi de 10 yıldır bu düşünce doğrultusunda eğitiyoruz” dedi.

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılardan etkilenen kesimlerin başında sanayici ve esnafın geldiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Esnafın ve üreticinin para kazanması gerekiyor. Çünkü üreticinin para kazanamadığı bir ülkede devlet kurumlarının işlevini devam ettirmesi imkansızdır. Yerel ve genel tüm yöneticiler vatandaştan alınan vergiler sayesinde maaş alıyor, hizmet sunuyor. Devleti yönetenlerin bir an önce ayakları yere basan politikalar üreterek, esnafın ve sanayicinin sesine kulak vermesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Üretim olmadan her ürünü dışarıdan ithal ederek bu zor durumun atlatılamayacağını belirten Yaşar, “10 yıldır sürekli esnafın ve sanatkarın yanındayım. Son dönemde görüştüğüm tüm sanayi esnafı benzer sıkıntıları dile getiriyor. Ülkede şu an en önemli sorun ekonomi ve istihdam sorunudur. İnsanları birbirinden ayıracak, düşman edecek söylemleri terk edip, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek bir dil kullanılması gerekiyor. Barış ve huzurun olmadığı bir ortamda ne ekonomi düzelir, ne gelişmişlik sağlanır. Vatandaşın gündeminde beka sorunu değil, pahalılık ve işsizlik var” dedi.

“Seçim zamanı değil her zaman yanımızdasınız”

Örnek Sanayi esnafı, Yaşar’ın yönetiminden memnun olduklarını dile getirerek, “Biz sizden çok memnunuz. Bunu yüzünüze karşı söylüyorum. Allah yolunuzu açık etsin, sizi başımızdan eksik etmesin. Sadece seçim zamanında değil her zaman gelip sıkıntılarımızı dinliyor, bize destek oluyorsunuz. Sanayici, ekonomik olarak çok kötü durumda. İnsanlar zorunlu olmadıkça para harcamıyor. Aldığımız ürünler ve oto parçalarının tümü geçen yıl aldığımız fiyatlara göre 2 kat zamlandı. Borçlarımızı ödeyemez hale geldik. Ülkeyi yönetenlerin artık sesimizi duyması gerekiyor” dediler.