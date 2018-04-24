Yaşlanan Yaşar Okuyan önce senaryo yazdı sonra da ağladı...

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, katıldığı bir televizyon programında tuhaf görüntüler sergiledi. Erken seçim kararını değerlendiren Okuyan önce "duydum" dediği korku senaryosunu anlattı ardından da yazdığı senaryoya gözyaşı döktü…

İşte Yaşar Okuyan'ın uydurduğu “gelecek” senaryosu:

"Türk kamuoyu bunu ilk defa buradan duyuyor. Üzülerek söylüyorum. İki ay sonra göreceğiz. Emekli maaşlarında yüzde 10-20 arası kesinti yapacaklar. Hazırlanan taslakları, tedbirleri söylüyorum.- Memur maaşlarından yüzde 10 aşağı indirecekler. İşte Yaşar Okuyan söylüyor buradan.- Varlık vergisini getirecekler. Varlık vergisine şahit olduk daha önce, ikinci dünya harbi sırasında.- Benzin 1 sene sonra 12 lira olacak. Yazın bunları bir tarafa.- Dolar kurunu sabitleyecekler, bankalarda doları olanlara Türk Lirası karşılığını ödeyecekler... "