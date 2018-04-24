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Yaşar Okuyan istifa etti!

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, partisinin CHP'li 15 vekilin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesine tepki göstermesi üzerine istifa kararı aldı.

24 Nisan 2018 Salı 21:27
Yaşar Okuyan istifa etti!

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan istifa etti. Eski Çalışma Bakanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, partisinin '15 vekil' olayındaki tutumuna tepki göstererek istifa etti.

Vatan Partisinin tutumunu eleştiren Okuyan, "Partinin bu son gelişmeler karşısındaki bana göre çok farklı bir yanlış değerlendirmesi beni böyle bir karar almaya itti" dedi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 21:27
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