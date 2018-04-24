Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan istifa etti. Eski Çalışma Bakanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, partisinin '15 vekil' olayındaki tutumuna tepki göstererek istifa etti.

Vatan Partisinin tutumunu eleştiren Okuyan, "Partinin bu son gelişmeler karşısındaki bana göre çok farklı bir yanlış değerlendirmesi beni böyle bir karar almaya itti" dedi.