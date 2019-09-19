0553 313 94 23

Yaşar Kemal'in yazamadığı romanının filmi: Zilli Kurt Altın Koza Film Festivali'nde

Yaşar Kemal'in hayatını kaybettiği için yazamadığı romanını anlatan "Zilli Kurt" belgeselinin ilk gösterimi 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapılacak.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:59
Yaşar Kemal'in yazamadığı romanının filmi: Zilli Kurt Altın Koza Film Festivali'nde

Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerinden Yaşar Kemal'in hayatını kaybettiği için yazamadığı romanı, "Zilli Kurt" belgeseliyle anlatılacak.

Yönetmenliğini Ecevit Kılıç’ın üstlendiği filmin ilk gösterimi 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle çekilen belgeselde usta yazarın çocukluğunu Mehmet Güçlü oynuyor.

Filmde Yaşar Kemal'in, o dönemini anlattığı ve "Boynuma komünistlik zili asarak beni 'zilli kurt' yaptılar" dediği kendisine ait ses ve görüntü kayıtları yer alıyor.

Yaşar Kemal’in yazarlık serüvenini, ilk yazılarını yazdığı ve "İnce Mehmed"le taçlandırdığı bir dönemi aktaran "Zilli Kurt" belgeselinde ayrıca, o döneme tanıklık eden dostları, yakınları ve birlikte tarlalarda ırgatlık yapan köylüler de usta yazarı anlatıyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:59
  1. Adana
  2. Zilli Kurt
  3. Yaşar Kemal
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    1. Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme!..
    2. Adıyman'da tarlaya çalışmaya gitti,..
    3. Yakınları tarafından bulunmuştu!..
    4. Polise ‘haritadan yer beğenin’..
    5. Suudi Arabistan'dan tarihi itiraf!
    6. Selçuklu eseri Sultanhanı..
    7. Kastamonu'da kamyonet devrildi: 4 yaralı
    8. 1 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi
    9. Dalındayken satılan Ordu kivisi Türk..
    10. Suudi Arabistan'a bir saldırı daha!
    11. Enez'de botları batan düzensiz..
    12. 'Suç makinesi' çatı katında enselendi
    13. Gazeteci Emre Erciş gözaltına alındı
    14. Tüm dünyaya duyurdular! ‘UFO’lara ait..
    15. TEM ekiplerinden DAEŞ operasyonu!..
    16. Korkutan uyarı! Gökten kimyasal yağacak
    17. Eşek arısının soktuğu kadın yaşam..
    18. BAE, ABD öncülüğündeki uluslararası..
    19. 'Fidancı köy'de 40 ülkeye fidan..
    20. Ehliyetsiz avukattan polislere tehdit:..
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!