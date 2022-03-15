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Biyografi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Hakem Yaşar Kemal Uğurlu hayatı!
Biyografi

Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Hakem Yaşar Kemal Uğurlu hayatı!

Süper Lig’in 29. haftasında futbolseverler derbi maçının heyecanını yaşayacak. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Peki Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu nereli kaç yaşında? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlarda hakemlik yaptı?

Yeniakit Publisher
2022-03-15 13:17:00 - 2022-03-15 13:19:32
Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Hakem Yaşar Kemal Uğurlu hayatı!

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR ve AVAR hakemleri belli oldu. NEF Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak müsabakada VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak. Kritik derbinin AVAR hakemleri ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan. GS-BJK maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğur'in hayatı bir hayli merak edilmeye başlandı.

yaşar kemal uğurlu

Yaşar Kemal Uğurlu kimdir?

Yaşar Kemal Uğurlu, 1981 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 2002 yılında Düzce’de katıldığı hakemlik kursu ile profesyonel hakemlik kariyerine ise 2004 yılında başlamıştır. Ankaragücü takımının çeşitli kategorilerinde futbol oynayan Uğurlu, Gazi Üniversitesi iktisat bölümü mezunudur. Yaşar Kemal Uğurlu izlediği bir maç sonrası hakemin kararlarını beğenmemesi üzerine hakem olmaya karar verdi. 2012 tarihinde bir bankada müdür yardımcısı olan eşi Özlem Uğurlu ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Deren isimli bir kızı bulunuyor.

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