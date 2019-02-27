0553 313 94 23

Yaşar, kaz şenliklerinde Ardahanlılarla buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ardahan Göle Budaklı ve Büyükaltunbulak köy derneklerinin düzenlediği Kaz Gecesi etkinliklerine katıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:38
Yaşar, kaz şenliklerinde Ardahanlılarla buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ardahan Göle Budaklı ve Büyükaltunbulak köy derneklerinin düzenlediği Kaz Gecesi etkinliklerine katıldı. Yaşar, “Hemşehri derneklerinin faaliyetlerini önemsiyorum. Bu tür derneklerin birlik ve beraberlik içinde olmaları toplum açısından önem arz ediyor” dedi.


İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde ve Batıpark AVM’de yapılan etkinliklerde Ardahan ve Kars yöresine özgü bir yemek olan kaz eti konuklara ikram edildi. Geceye katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hepimiz Anadolu’nun çeşitli topraklarında doğduk. Doğduğumuz yerlerden göç edip, doyduğumuz yerlere geldik. Hepimiz hem doğduğumuz yerlere sahip çıkmalıyız hem de doyduğumuz yerlere sahip çıkmalıyız” dedi.



“Birlik beraberliğe ihtiyacımız var”


Hemşehri bilincinin toplumlarda oluşması gerektiğini ifade eden Yaşar, “Bugün toplumda birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Birbirimizin farklılıklarını kabul etmemiz gerekiyor” dedi. Yaşar, “Bizim ortak noktamız Türkiye olmalı. Ülkemizi nasıl daha iyi yerlere getirebiliriz olmalı. Ben bunun için gece gündüz çalışıyorum” dedi.



“Tüm kazanımlarımızı Cumhuriyete borçluyuz”


Toplumu yönetenlerin toplumu ayrıştırmaması gerektiğinin altını çizen Yaşar, “Bugün ben Afyon’dan gelip doyduğum topraklarda Yenimahalle’de belediye başkanlığı yapıyorsam bunu Cumhuriyete borçluyum. Devleti diğer yönetenler de Cumhuriyete çok şey borçlu. Onun için kimseyi ayırt etmeden 10 yıldır sizlere hizmet ediyorum. Belediyeler siyaset yeri değildir. Seçildiğim günden beri kimseyle kavga etmeden sadece vatandaşa daha iyi hizmet götürmek için uğraştım. Bugün karşınıza başım dik bir şekilde çıkabiliyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ayrım gözetilmeksizin bütün siyasi partiler izlenmektedir"
    1. "Ayrım gözetilmeksizin bütün siyasi..
    2. Tekirdağ'da 36 düzensiz göçmen..
    3. Ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 4...
    4. Piyasalarda gün ortası
    5. "Cezayir'de lideri olmayan..
    6. 11 kişi pusu kurup saldırdı! İfadesi..
    7. Ürün güvenliği ve denetiminde yeni dönem
    8. "Fenerbahçe deplasmanı zor olacak"
    9. Tasarım Beceri Atölyeleri Tanıtım..
    10. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    11. Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili..
    12. Çin’den Hindistan ve Pakistan’a..
    13. Fenerbahçe'nin yıldızı Hasan Ali..
    14. Furkan Korkmaz sakatlığı nedeniyle 4..
    15. Samsun’da tanzim satış başladı
    16. Cemrenin suya düşmesini ateş yakarak..
    17. Beylikdüzü’nde Sabiha Gökçen Parkı..
    18. Savaş resmen başladı! Ülkeler tarafını..
    19. GRAFİKLİ - Küçük Leyla size her gece..
    20. Fiat Panda City Cross Türkiye'de
    21. Coca-Cola'dan Altın Renkli Kapak..
    22. Türk porselenini 128 yıldır dünyaya..
    23. Çağatay Akman, Nissara AVM’de..
    24. İlkbahar-yaz sezonunun koleksiyonları..
    25. AFAD ve olay yeri inceleme, vidanjörde..
    26. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlere destek
    27. Altın fiyatları
    28. Wirecard ve Beşiktaş JK’den yeni mobil..
    29. (Özel) Bu köyün kadınları bir örnek..
    30. FETÖ'nün kripto yapılanmasında 48..
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor