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Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile telefonda görüştü.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:47
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanması için alınması gereken tedbirler başta olmak üzere Suriye ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:47
  1. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
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