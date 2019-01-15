Yaşar Güler, NATO Genelkurmay Başkanları toplantısında

NATO üyesi 29 ülkenin genelkurmay başkanı, ittifakın karşılaştığı sınamalar, askeri strateji, caydırıcılık, Afganistan ve Batı Balkanlar gibi farklı konuları görüşmek için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

Masada önemli konular var

NATO Karargahı'nda iki gün sürecek Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ilk gününde stratejik sınamalar, ittifakın askeri stratejisi, caydırıcılık ve savunma, NATO Hazırlık Girişimi, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu ve bölgesel güvenlik durumuna ilişkin gelişmeler ele alınacak.

Genelkurmay başkanları ikinci gün oturumlarında ise tatbikat hazırlığı, ortak fonlu yeteneklere erişimin iyileştirilmesi, NATO-Gürcistan ortaklığı ve Batı Balkanlar'ı görüşecek.

Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Güler temsil ediyor

Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in temsil ettiği toplantıya, Askeri Komite Başkanı Hava Orgeneral Stuart Peach başkanlık ediyor.

Brüksel temasları kapsamında Genelkurmay Başkanı Güler'in yarın öğle saatlerinde Amerikalı mevkidaşı Joseph Dunford'la görüşmesi bekleniyor. Güler'in aynı zamanda Pakistan ve İspanya genelkurmay başkanlarıyla da görüşmesi bekleniyor.

Genelkurmay başkanları Brüksel'de 2, müttefik ülkelerden birinde 1 kere olmak üzere yılda 3 defa bir araya geliyor. Toplantılarda küresel güvenlik sınamaları, NATO operasyonları ve misyonları gibi farklı konular görüşülüyor.