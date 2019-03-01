Yaşar Güler Almanya Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eberhard Zorn ile bir görüşme gerçekleştirdi.01 Mart 2019 Cuma 12:22
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eberhard Zorn ile görüştü.
Güler, konuk komutanı, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda törenle karşıladı.
İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, Orgeneral Zorn tören birliğini "merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin ardından iki komutan karargah binasına geçerek görüştü.
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