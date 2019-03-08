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Yaşar, dolmuş şoförleriyle bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe’de bulunan Sondurak Dolmuş Durakları’nı ziyaret etti.

08 Mart 2019 Cuma 11:57
Yaşar, dolmuş şoförleriyle bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe’de bulunan Sondurak Dolmuş Durakları’nı ziyaret etti. Dolmuşçularla sohbet eden Yaşar, onlarla görüş alışverişinde bulundu.


Ülke olarak ekonomik bir sıkıntının içinden geçildiğini hatırlatan Yaşar, “Ben yıllarca esnaflık yaptım. Tırnaklarımla kazıyarak bugünlere kadar geldim. Bugün abimle birlikte yoktan var ettiğimiz şirketlerimizde 2 bin 200 personel istihdam ediliyor. Bugün en güzel ibadet bir kişinin bile evine ekmek götürmesini sağlamaktır. Ben Yenimahalle Belediye Başkanı seçildiğimde belediyeyi bin 800 personelle devraldım. Bugün personel sayımız 3 bin 761 oldu. Biz belediye olarak bina yapımı dışında tüm işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Elimden gelse 5 bin kişiye ekmek veririm. Artık maalesef hem ticaret yapmak hem de ev geçindirmek çok zorlaştı. Bu sıkıntılı süreçten ancak birlik ve beraberlik ile çıkabiliriz” dedi.



"Esnafa destek olmalıyız"


Esnafa destek olunması gerektiğini ifade eden Yaşar, “Esnafın sorunlarına kulak tıkayarak bir yere gelemeyiz. Esnafımızın içinde bulunduğu sıkıntılarını aşması için elimizi taşın altına koymalıyız. Çünkü esnaf olmazsa memleketin çarkları kilitlenir. Bunun için esnafımıza destek olmalıyız. Sizler halkla her gün bir aradasınız. İnsanların en büyük ihtiyacı olan ulaşım ihtiyacını karşılıyorsunuz. Biz de sizlerin işlerinizde daha huzurlu olmanız için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin daha rahat çalışması için duraklar inşa ediyoruz” diye konuştu.


Yenimahalle’de 56 yıldır yaşadığını belirten Yaşar, “Ben Yenimahalle’yi avucumun içi gibi bilirim. Kim nerede yaşıyor, ne iş yapıyor bilirim. Benim hayatım Yenimahalle’de geçti” dedi.


Yenimahalle’nin çok geliştiğini de ifade eden Yaşar, “Önümüzde seçimler var. Bundan önce 10 yıl halkım bana güvendi. Ben de bu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştım. Hiçbir kimseyi ayırmadan hizmet götürmeye çalıştık. Şimdi Yenimahalle parmakla gösterilir hale geldi. Ben bunları Yenimahalle’nin parasıyla Yenimahalle sevdasıyla yaptım. Benim işim siyaset değil, vatandaşa daha iyi hizmet sunmak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:57
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