0553 313 94 23

Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Emekli olduktan sonra Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında yaşayan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:59
Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Emekli olduktan sonra Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında yaşayan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre,Kuşadası Soğucak’taki villasında rahatsızlanan Yaşar Büyükanıt, ambülansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi acil serviste yapılan Büyükanıt’ın tedavi altına alındığı öğrenildi. Büyükanıt’ın uçakla İstanbul’a giderek, tedavisine orada devam edeceği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç milli tenisçi, Avrupa Şampiyonası'nda finalde
    1. Genç milli tenisçi, Avrupa..
    2. Musa Aydın: “Tokyo’da 2 altın madalya..
    3. Galatasaray'da neşeli antrenman
    4. Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
    5. Ormanlık alanda ölüme terk edilen eşek..
    6. Japonya'da animasyon stüdyosundaki..
    7. Yanlışlıkla kampa gönderilen Suriyeli..
    8. Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol..
    9. İzmir'de orman yangını
    10. GÜNCELLEME - Aydın'da cinayet
    11. Yüksekten düşen minibüs güvenlik..
    12. Çaldıklarını iç çamaşırında sakladı,..
    13. 129. Geleneksel Uluslararası Altın..
    14. Polisten örnek davranış
    15. Balıkesir'de "yaratıcı teknolojiler..
    16. ASAP Rocky hayranları İsveç..
    17. DÜZELTME - "Lagos Uluslararası..
    18. Yalova’da 6. Balkan Spor Oyunları..
    19. Kızılelma projesi başladı
    20. Başkan Erdem’den Esendere beldesine..
    21. AK Parti'den dikkat çeken Suriyeli..
    22. Kuzey Göz Hastalıkları Merkezi..
    23. Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe..
    24. "Türk denizciliği iyi bir ivme yakaladı"
    25. Otel odasında feci ölüm! Cesediyle..
    26. Tarihi Domaniç Güreşleri’nin..
    27. O ülkeyi Türkiye korkusu sardı: Bu bir..
    28. Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt..
    29. İzmir Dikili'de 52 Suriyeli kaçak..
    30. Anız yangını ormana sıçradı; 20..
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz