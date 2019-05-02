0553 313 94 23

Yaşar: “Belediyelerin uçuk projelere harcayacak bir kuruşu yok”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankaralı gazetecileri kahvaltıda ağırladı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:04
Yaşar: “Belediyelerin uçuk projelere harcayacak bir kuruşu yok”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankaralı gazetecileri kahvaltıda ağırladı. Seçim kampanyası süresince verdikleri destek için basın mensuplarına teşekkür eden Başkan Yaşar “Ben verdiğim sözleri tuttum. Sizler de hizmetlerimizin halka ulaşmasını sağladınız. Yeni dönemde de yapacağımız büyük projelerimiz var. Ankara’mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Gösteriş projelerine ayıracak bütçemiz yok


Yenimahalle’de 10 yıldır sağlam projelerle, halkın ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarla örnek bir belediyecilik çalışması yürütüldüğünü anlatan Başkan Yaşar “ Türkiye’nin gösteriş projelerine, uçuk projelere ayıracak tek bir kuruşu dahi yok. Türkiye’nin halkın ihtiyaçlarına yanıt verecek projelere öncelik vermesi gerekiyor” dedi. Seçim kampanyası süresince Yenimahalle halkına uçuk vaatlerde bulunmadığını, sadece gerçekleştireceği ve halkın ihtiyacı olduğuna inandığı projelere yer verdiğini belirten Yaşar, bu vaatlerin de bir program dahilinde dönemi içerisinde yerine getireceğini belirtti. Yatırımlardaki önceliğin halkın birlik ve beraberliğine katkı yapacak çalışmalar olacağını anlatan Yaşar, “Eğitim, kültür, sanat ve spor için harcanan paraya acımıyorum. Çünkü bu 3 ana başlık vatandaşlarımızın birliğine, çocuk ve gençlerimizin aydınlık yarınlarına hizmet ediyor” diye konuştu.


Mali aflar belediyeleri sarsıyor


Belediye Gelirleri Yasası’nın düzenlenerek ivedilikle sonuca bağlanması gerektiğini vurgulayan Yaşar, çıkarılan vergi affı yasalarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Yaşar, belediyelerin bütçelerini vergi gelirlerine göre planladıklarını bu gelirlere müdahalenin uygun olmadığını dile getirirken, “Belediye gelirlerine bu denli müdahaleler devam edecekse belediyelerin ne işi var, kaldırın belediyeleri olsun bitsin” diyerek sitem etti.


Belediyeler borç batağında


Ankara’nın kaynaklarının doğru kullanılması, her ilçesinin eşit hizmet alması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la birlikte titiz bir çalışma yürütüleceğini de sözlerine ekleyen Yaşar “Yerelde de genelde de ciddi ekonomik sıkıntılar var. Kaynaklar çarçur edilmeye devam edilirse bu borçların altından kalkamayız. Belediyeler borç batağında. Çoğu belediye personel maaşlarını bile ödeyemiyor. 15 yıldır Büyükşehir Meclisindeyim. Hiçbir yararlı projeye red oyu vermedik. Demir Kafese itiraz ettik, sonuç ortada. Anka Park’a itiraz ettik, sonuç ortada. Betonlaşmaya itiraz ettik, kat yoğunluklarına, sonuç ortada. Yani doğru yatırıma kimsenin itirazı yok. Bu milletin parası bu şekilde kullanılırsa hep birlikte batmaya devam ederiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 14:04
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul ’da yağmur etkili olmaya başladı
    1. İstanbul ’da yağmur etkili olmaya..
    2. Mehmet Metiner'den yeni parti..
    3. Sadece 30 günde bunları yaptılar!..
    4. Türkiye’nin ilk kitap okuma yönetim..
    5. IDEF'19'da iş birliği anlaşmaları
    6. Piyanist Uğurlu OMÜ'de konser verdi
    7. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü
    8. Almanya’da en çok tercih edilen isim..
    9. TOBB 75. Genel Kurulu
    10. Posof’ta ‘Görsel Sanatlar’ sergisi..
    11. Mersinli öğrenciler, 3 milyon pulla..
    12. Biga’da KHGB toplantısı yapıldı
    13. ASPİLSAN ve Sabancı Üniversitesi..
    14. 2019 yılının ilk dört ayında..
    15. Gaziantep’te bilim fuarları şenlik..
    16. Sırbistan, Romanya ve Bosna Hersek..
    17. Spot piyasada elektrik fiyatları
    18. Bağcılar’da Ramazan ayı dolu dolu..
    19. Spor Şenlikleri’nin en özel..
    20. MHP İl Başkanı Karataş’tan İspir..
    21. Başkan Fadıloğlu’ndan öğrencilere..
    22. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    23. Emekli temmuz zammı ne kadar olacak
    24. Fırat Aydınus 5. kez Trabzonspor -..
    25. Geleceğin bilim insanlarından..
    26. AB-ABD Üst Düzey Enerji Forumu
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nikah akdinin..
    28. Çocuklardan Özel Harekat polisine..
    29. Yeni Karaman Yüzme Havuzu gün sayıyor
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailede çözülme..
    AK Parti'den Birleşik Arap Emirlikleri çıkışı: Türkiye'ye taşınıyor, paniğe kapıldılar
    AK Parti'den Birleşik Arap Emirlikleri çıkışı: Türkiye'ye taşınıyor, paniğe kapıldılar
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!