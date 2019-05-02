Yaşar: “Belediyelerin uçuk projelere harcayacak bir kuruşu yok”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankaralı gazetecileri kahvaltıda ağırladı. Seçim kampanyası süresince verdikleri destek için basın mensuplarına teşekkür eden Başkan Yaşar “Ben verdiğim sözleri tuttum. Sizler de hizmetlerimizin halka ulaşmasını sağladınız. Yeni dönemde de yapacağımız büyük projelerimiz var. Ankara’mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Gösteriş projelerine ayıracak bütçemiz yok

Yenimahalle’de 10 yıldır sağlam projelerle, halkın ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarla örnek bir belediyecilik çalışması yürütüldüğünü anlatan Başkan Yaşar “ Türkiye’nin gösteriş projelerine, uçuk projelere ayıracak tek bir kuruşu dahi yok. Türkiye’nin halkın ihtiyaçlarına yanıt verecek projelere öncelik vermesi gerekiyor” dedi. Seçim kampanyası süresince Yenimahalle halkına uçuk vaatlerde bulunmadığını, sadece gerçekleştireceği ve halkın ihtiyacı olduğuna inandığı projelere yer verdiğini belirten Yaşar, bu vaatlerin de bir program dahilinde dönemi içerisinde yerine getireceğini belirtti. Yatırımlardaki önceliğin halkın birlik ve beraberliğine katkı yapacak çalışmalar olacağını anlatan Yaşar, “Eğitim, kültür, sanat ve spor için harcanan paraya acımıyorum. Çünkü bu 3 ana başlık vatandaşlarımızın birliğine, çocuk ve gençlerimizin aydınlık yarınlarına hizmet ediyor” diye konuştu.

Mali aflar belediyeleri sarsıyor

Belediye Gelirleri Yasası’nın düzenlenerek ivedilikle sonuca bağlanması gerektiğini vurgulayan Yaşar, çıkarılan vergi affı yasalarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Yaşar, belediyelerin bütçelerini vergi gelirlerine göre planladıklarını bu gelirlere müdahalenin uygun olmadığını dile getirirken, “Belediye gelirlerine bu denli müdahaleler devam edecekse belediyelerin ne işi var, kaldırın belediyeleri olsun bitsin” diyerek sitem etti.

Belediyeler borç batağında

Ankara’nın kaynaklarının doğru kullanılması, her ilçesinin eşit hizmet alması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la birlikte titiz bir çalışma yürütüleceğini de sözlerine ekleyen Yaşar “Yerelde de genelde de ciddi ekonomik sıkıntılar var. Kaynaklar çarçur edilmeye devam edilirse bu borçların altından kalkamayız. Belediyeler borç batağında. Çoğu belediye personel maaşlarını bile ödeyemiyor. 15 yıldır Büyükşehir Meclisindeyim. Hiçbir yararlı projeye red oyu vermedik. Demir Kafese itiraz ettik, sonuç ortada. Anka Park’a itiraz ettik, sonuç ortada. Betonlaşmaya itiraz ettik, kat yoğunluklarına, sonuç ortada. Yani doğru yatırıma kimsenin itirazı yok. Bu milletin parası bu şekilde kullanılırsa hep birlikte batmaya devam ederiz” dedi.