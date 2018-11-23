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Yaşar Bahçeci kimdir? Yaşar Bahçeci AK Parti Kırşehir belediye başkan adayı mı?

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçek’nin kim olduğu merak ediliyor. 2009 ve 2014 yerel seçimlerde AK Parti’den Kırşehir belediye başkanı seçilen ve Mart 2019 yerel seçimlerde ismi AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Yaşar Bahçeci kimdir? Yaşar Bahçeci nereli ve kaç yaşında? İşte Yaşar Bahçeci biyografisi.

23 Kasım 2018 Cuma 12:19
Yaşar Bahçeci kimdir? Yaşar Bahçeci AK Parti Kırşehir belediye başkan adayı mı?

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçek’nin kim olduğu merak ediliyor. 2009 ve 2014 yerel seçimlerde AK Parti’den Kırşehir belediye başkanı seçilen ve Mart 2019 yerel seçimlerde ismi AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Yaşar Bahçeci kimdir? Yaşar Bahçeci nereli ve kaç yaşında? İşte Yaşar Bahçeci biyografisi

Yaşar Bahçeci kimdir?

24 Mart 1975 yılında Kırşehir’de doğan Yaşar Bahçeci, eğitimine sırasıyla Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Kale Ortaokulu, Kırşehir Lisesi'nde devam etti. 1997 yılında Niğde Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamladı.

AK Parti kurucu üyeleri arasında yer aldı

İş yaşamına Van ve Bitlis Bölgesinde şantiye şefi olarak başladı. Vatani görevini yaptıktan sonra yine aynı bölgedeki görevinin başına geçti. 2000 yılında Kırşehir’de mühendislik bürosunu açarak iş hayatına daha aktif olarak atıldı. Siyasi yaşamı 2001 yılında AK Parti Kurucu üyeleri arasında yer alması ile başladı, daha sonra; AK Parti il Sekreteri olarak görev yaptı.

Kırşehir il başkanı oldu

2002 genel seçimlerinden sonra 1 yıl süreyle TBMM’de 22 ve 23. Dönem Milletvekili Mikail Arslan’ın Danışmanlığını yaptı. 2006 yılında II. Olağan Kongrede İl Başkanı Adayı oldu ve kazanarak 2,5 yıl bu görevi yürüttü. 1 Aralık 2008 yılında Yerel Seçimlerde Belediye Başkanı Aday Adayı olmak için görevinden ayrıldı.

İki dönemde sandıktan zaferle çıktı

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti’nin Kırşehir Belediye Başkanı Adayı olarak seçimlere girdi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kırşehir Belediye Başkanı seçildi. 2014 yılı 30 mart yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilerek II. Dönem Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir. 2009 Haziran ayında Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. 2011 ve 2014 yıllarında yapılan birlik seçiminde tekrar oy birliği ile Başkan seçildi. Halen bu görevine devam etmektedir.2014 Haziran ayında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) I. Olağan meclis toplantısında Türkiye Belediyeler Birliği birlik encümeni seçildi. Yaşar Bahçeci evli ve iki kız çocuk babasıdır.

Kırşehir 2014 yerel seçim sonuçları

Kırşehir 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 41,2

CHP 25.6

MHP 16.9

İYİ Parti 10,1

HDP 4.7

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:19
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