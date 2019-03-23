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Yaşar Aktürk taziye evi törenle açıldı

Kilisli Hayırsever İşadamı Yaşar Aktürk taziye evi törenle açıldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:54
Yaşar Aktürk taziye evi törenle açıldı

Kilisli Hayırsever İşadamı Yaşar Aktürk taziye evi törenle açıldı.


Kilis Vakıf Başkanı Yaşar Aktürk (Berber Yaşar) tarafından doğup büyüdüğü baba evini taziye evi yapılmak üzere Kilis Belediyesine bağışladı. Restorasyonu yapılan Yaşar Aktürk taziye evinin açılışına Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Vakıf Başkanı Yaşar Aktürk ile çok sayıda davetli katıldı.


Yaşar Aktürk, Kilis’i bir çok okul yapımında, Üniversiteye fakülte yapılması konusunda destek verdiklerini ifade ederek, “Üniversite olmadan önce 2 fakültemiz vardı. Biz burada öğretim elamanı bulmakta zorluk çekiyorduk. O zaman çevre illerdeki akademik personel’in maaşları düşüktü. Biz İstanbul vakıf olarak aradaki farkı daha fazlasıyla ödedik. Kilis olarak gerçekten valiler konusunda çok şanslıyız. Hep bize destek oldular, bizi teşvik ettiler. Kilis’ten ayrıldığımız günden beri Kilis ile yattık, Kilis ile kalktık. Kilis’in emrindeyiz” dedi.


Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Vakıf Başkanı Yaşar Aktürk ile yönetim kurulu üyelerine Kilis’e verdikleri destekten ötürü teşekkür ettiğini ifade ederek, “Kilis’in sokakları dar, ama gönülleri geniş, evler dar ama sofralar geniş, Yüz yıllar boyunca tarihe Osmanlı da Selçuklu da böyle nam salmışız. Yaşar Aktürk bu doğup büyüdüğü evi belediyemize bağışladı. Belediyemizde daha önce Arabacı Ali, Mehmet Kara ve diğer hayırseverlerin yaptığı gibi bu evi restore ederek taziye evi yaptı. Kilis’e 500 bin tondan fazla asfalt döktük, herkes ayda bir veya haftada bir teşekkür etti. Ama mezarlığa haftada bir gidiyor. Belki ayda bir gidiyor, Allah razı olsun diye teşekkür ediyor” diye konuştu.


Plaket takdiminde sonra Yaşar Aktürk taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:54
  1. doğa

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