Yaşar Acar Fen Lisesi öğrenci yurdu Beylikdüzü’nde hizmete açıldı

Yaşar Acar Fen Lisesi Öğrenci Yurdu düzenlenen törenleBeylikdüzü’nde hizmete açıldı.30 bin metrekarelikalana sahip öğrenci yurdu, 108 kişiliköğrenci kapasitesiyle hizmet verecek.

Beylikdüzü’nde hizmete girecek 25 projeden 20’incisi olan Yaşar Acar Fen Lisesi Öğrenci Yurdu düzenlenen tören ilehizmete açıldı.Açılış törenineBeylikdüzü Başkan Vekili Ömer Şatır, İş insanı Yaşar Acar, CHP Beylikdüzü Başkan Adayı MehmetMurat Çalık, Kaymakam Mehmet Okur ile çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan tören, protokol konuşmaları ile devam etti.Açılışın ardından protokolmensupları yurdu gezerek incelemede bulundu.

“Bu topraklarda istiyoruz ki yeni Aziz Sancarlar yetişsin”

Açılışta konuşan, CHP Beylikdüzü Başkan Adayı MehmetMurat Çalık, ”Bugün 25 günde 25 eser açılışı içerisinde Yaşar Acar Beyefendinin hayırseverimizinyaptırmış olduğu katkı sağladığı ve bizim hemen üzerinde Aydın Örs Spor Salonumuzun olduğu öğrencimizin kullanıma sunduğumuz bir tesisi daha Beylikdüzü’ne kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşam Vadisi’nin hemen bitişiğinde olan bir eğitim tesisi burası çok başarılı çocukların yetiştiği. Her yıl yurt dışından öğrencilerimizin ödüllerle döndüğü. Bizim de amacımız ve çabamız tamamen öğrencilerimizin daha iyi bir ortamda yaşaması adına yaşam vadisinin hemen bitişiğinde Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi tasarlıyoruz. Çocuklarımız bunu kullanacaklar inşallah. 1 yıl içerisinde hayata Aziz Hoca’dan da proje onaylarını aldık. Dolayısıyla bu topraklarda istiyoruz ki yeni Aziz Sancarlar yetişsin. Evlatlarımızda o potansiyel var” diye konuştu.

Yaşar Acar Fen Lisesi Öğrenci Yurdu, 30 bin metrekarelik yurt binası ile108 öğrenci kapasitesine sahip. Barış Mahallesi Eğitim Vadisi Bulvarında yer alan Yaşar Acar Fen Lisesi Öğrenci Yurdu’nda ayrıca, konferans salonu, yemekhane, idari birimler, müzik ve etüt odaları bulunuyor.