Yaşanan istifanın ardından İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı görevinden istifa etmişti. Baraçlı’nın istifasının ardından göreve eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı.

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